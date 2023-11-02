02 ноября 2023, 13:40

Объем упаковки товаров первой необходимости запретили менять в России

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Производители продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать только фиксированные объемы упаковок. Коррективы внесли в межгосударственный стандарт по инициативе Генпрокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь же сливочное и подсолнечное масло, сахар и соль, муку, пшено, черный чай, рис, вермишель и другие продукты первой необходимости должны фасовать строго по стандартам. Например, гречку - по 500, тысяче или две тысячи граммов, молоко - по 200, 250, 500, тысяче и двум тысячам миллилитров.

Соблюдение прав жителей в сфере потребительского рынка, в том числе касаемо новых правил фасовки, остается на особом контроле прокуратуры. Минпромторг и Минсельхоз содействуют внедрению требований на практике при условии баланса интересов всех участников торговли.

«Нередко производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости», - отметили в пресс-службе.

Прокуратура РФ Продукты
02 ноября 2023, 13:40
Занятия по йоге и растяжке проведут на Центральном рынке в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В это воскресенье, 5 ноября, на Центральном рынке в Москве проведут первую тренировку по йоге и растяжке в рамках проекта «Спортивные выходные». Начало в 09:00, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«Тренировки проекта пользуются популярностью вне зависимости от времени года. С осени занятия проводят на уникальных закрытых площадках», - подчеркнули в ведомстве.

В этом году к проекту присоединились фуд-моллы «Три вокзала. Депо» и «Депо. Москва», Культурный центр ЗИЛ и научно-технический центр «Сколково». Кроме того, на ВДНХ, Южном и Северном речных вокзалах тренировки продолжатся в обычном режиме.

Их организуют каждые выходные. Осенью и зимой спортсмены занимаются растяжкой, йогой, пилатесом и многим другим.

В конце сентября в Москве прошли первые тренировки в новом сезоне проекта «Спортивные выходные».

Их посетили примерно 500 человек.

Спортсмены Москва 2023
02 ноября 2023, 13:27
Детеныш панды из Московского зоопарка начал видеть и слышать
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Детеныш панды из Московского зоопарка начал видеть предметы и слышать. Об этом в Telegram-канале сообщила директор организации Светлана Акулова.

Детенышу панды из Московского зоопарка недавно исполнилось два месяца. Она стала лучше держать голову, а глазки раскрылись. Имя ей выберут на сотый день после рождения - уже в этом месяце. Участие в этом примут москвичи , сотрудники китайского посольства и работники центра по размножению.

Панда появилась на свет в конце августа у пары Жуи и Диндин. Специалисты регулярно осматривают детеныша. В первое время после родов самка прятала его, не могла спокойно есть или спать.

По ее словам, маленькая панда начала различать окружающие предметы.

«Малышку осмотрели. Все хорошо. Она сегодня много лаяла на нас, пугала», - рассказала Акулова.

Животные Москва 2023
02 ноября 2023, 13:19
Суд оштрафовал зоозащитницу, помогавшую спасть кота из машины в центре Москвы
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Суд в Москве оштрафовал зоозащитницу Наталью Кошанскую на четыре тысячи рублей за попытку забрать кота после его спасения из запертой машины. Об этом сообщили РИА «Новости».

Зоозащитница помогла вчера спасти кота из запертого автомобиля. После этого она захотела забрать его себе и настаивала на осмотре животного у ветеринара, несмотря на отказ полицейских. Между женщиной и правоохранительными органами произошел конфликт, из-за которого ей выписали штраф по статье о неповиновении требованию сотрудников в размере четырех тысяч рублей.

Наталье грозил арест до 15 суток, но ее адвокат договорился о смягчении наказания.

Животное находилось в припаркованном внедорожнике несколько дней. Неравнодушные жители столицы вызвали спасателей. Некоторые москвичи пришли с переносками и попросили работников МЧС разбить стекла машины, чтобы освободить котенка. Однако те напомнили об уголовной ответственности за взлом и кражу. В итоге машину удалось вскрыть, котенка достали.


Москва 2022 Животные
02 ноября 2023, 12:55
Депутат Мосгордумы обратился в прокуратуру из-за вырубки деревьев в Косинском парке
Соцсети
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Депутат Мосгордумы Магомет Яндиев провел встречу с жителями района Косино-Ухтомский из-за вырубки 1700 деревьев на особо охраняемой природной территории (ООПТ). Парламентарий поставил под сомнение законность строительных работ в Косинском парке и отправил запрос в прокуратуру. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Запросил в департаменте природопользования (ДПиООС) основания для вырубки, дендроплан и заключение дендролога на вырубку такого количества деревьев. Также обратился в московскую прокуратуру о проведении проверки», - уточнил Яндиев.

Депутат указал, что для проведения работ в особо охраняемой зоне власти исключили территорию из списка, а вместо нее внесли другую. При этом Минприроды возразило против решения исключить участок из ООПТ и указало, что законодательством это запрещено.

Яндиев добавил, что он приглашал на встречу представителей департамента природопользования и управы, но от них никто не пришел, что также является нарушением законодательства.

Скандал вокруг вырубки деревьев в парке Косинский подняли активисты района. Они подчеркнули, что на территории зеленого участка проживало много редких видов животных и росли деревья, занесенные в Красную книгу.

Москва 2023 Парки

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