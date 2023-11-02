Объем упаковки товаров первой необходимости запретили менять в России

Теперь же сливочное и подсолнечное масло, сахар и соль, муку, пшено, черный чай, рис, вермишель и другие продукты первой необходимости должны фасовать строго по стандартам. Например, гречку - по 500, тысяче или две тысячи граммов, молоко - по 200, 250, 500, тысяче и двум тысячам миллилитров.

Соблюдение прав жителей в сфере потребительского рынка, в том числе касаемо новых правил фасовки, остается на особом контроле прокуратуры. Минпромторг и Минсельхоз содействуют внедрению требований на практике при условии баланса интересов всех участников торговли.

«Нередко производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости», - отметили в пресс-службе.