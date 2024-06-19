19 июня 2024, 22:21

Объем оригинального контента в «Одноклассниках» вырос в 2024 году в полтора раза

Соцсети
Читайте нас в: Google Новости

К концу лета социальная сеть «Одноклассники» планирует выпустить в полтора раза больше эпизодов собственных шоу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество качественного контента про увлечения на платформе значительно вырастет.

«Оригинальный контент не только помогает нам поддерживать позиционирование соцсети для увлеченных людей, но и в целом вовлекает аудиторию в потребление контента и в смотрение видео за счет разнообразия тематик шоу и их форматов», - пояснила директор по маркетингу «Одноклассников» Наталия Радченкова.

Она подчеркнула, что зачастую пользователи соцсети выступают не только в качестве зрителей, но и активно участвуют в программах. Их удается вовлечь в социальные механики вокруг проектов и даже в их создание.

Среди премьер летнего сезона - хобби-шоу «На рыбалку с женой», «Удачи на даче» и «Говорим спорту ОК».

«На рыбалку с женой» станет первым шоу про рыбалку не только для мужчин, но и для женщин. В каждом выпуске три заядлых рыбака за короткий срок будут обучать навыкам рыбалки своих жен, которые все это не умеют и не любят. Ведущим проекта выступит комик и шоумен Дмитрий Колчин.

В каждом выпуске шоу «Удачи на даче» актриса и ведущая Екатерина Скулкина будет преображать дачи зрителей за ограниченный и доступный бюджет. В этом ей помогут дизайнеры, мастера, садовники и ремонтная бригада.

Летом в ОК также выйдет второй сезон кулинарного шоу «Готовим на даче» с шеф-поваром Александром Бельковичем. Он расскажет о простых блюдах, которые сумеет повторить каждый.

Проекты, которые ОК выпустили в 2023 году, собрали на текущий момент около одного миллиарда просмотров на платформе. Тематики соцсеть выбирает с учетом интересов и потребностей и текущей, и потенциальной аудитории.

Среди основных запросов пользователей соцсети оказались кулинария, дизайн, ремонт, садоводство и hand-made. Популярностью пользуются темы авто и путешествий, моды, кино и сериалов, семьи и отношений, рыбалки, юмора, домашних питомцев.

Эксклюзивные шоу по этим тематикам востребованы в ОК: их смотрит 40% ежемесячной аудитории соцсети. В 2023 году у половины аудитории - активно смотрящей видеоконтент - проведенное за просмотром шоу и видео от блогеров выросло на 7%.

Своеобразным 28-дневным челленджем станет проект «Говорим спорту ОК». В рамках шоу пользователям ОК представят новую тренировку на проработку разных групп мышц. Их подготовят профессиональные тренеры.

Кино Соцсети Видео Рыбалка
19 июня 2024, 19:26
Сегодня — собака, завтра — человек? В Химках потребовали наказать пырнувшего ножом пса живодера
Читайте нас в: Google Новости
В Химках задержали мужчину, напавшего с ножом на собаку в продуктовом магазине на улице Академика Грушина. Животное получило ранения легкого и печени. Местные жители в беседе с 360.ru рассказали, что живодер уже отличался неадекватным поведением, поэтому его нужно изолировать от общества.

По словам другой жительницы Химок, собака, которая пострадала от рук живодера, уже много лет обитает во дворе. Местные ее хорошо знают, она ни разу никого не обидела - ни взрослого, ни ребенка.

«Собаку можно было спокойно покормить или погладить. И вот такой страшный инцидент. Человек порезал ее в общественном месте. Получается, что среди нас живет такой моральный урод. Хотелось бы справедливости, ведь страшно выходить на улицу с ребенком. Сегодня собака, а завтра, может быть, человек», - отметила собеседница 360.ru.

Теперь жители Химок надеются, что правоохранительные органы повлияют на эту ситуацию и оградят мужчину от людей ради их безопасности.

Неделю назад покупатель набросился на пса в магазине и ранил ножом. Стражи порядка по камерам наблюдения вычислили живодера только через неделю. При обыске у него обнаружили ножи и пневматический пистолет.

На оказавшихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, как мужчина зашел в магазин, увидел лежавшую на полу собаку и достал из кармана нож. Сначала он пропустил мимо себя других покупателей, а потом резко наклонился к животному и ударил его.

Злоумышленник несколько секунд наблюдал за раненым псом, который тут же выскочил из торговой точки, а потом спокойно вышел за ним.

Одна из сотрудниц магазина Наталья рассказала 360.ru, что месяц назад этот же мужчина распылил перцовый баллончик. Кассирам пришлось покинуть рабочее место из-за того, что в помещении нечем было дышать.

«Осмотрели по камерам и выяснили, кто это сделал. Этот человек опасен для людей, у нас дети, рядом детские площадки. А если ему что-то не понравится, какой будет его реакция неизвестно. Поэтому нужно что-то предпринимать», - отметила женщина.


Химки Собаки Магазины Мужчины Живодеры
19 июня 2024, 16:24
Закрасившего двойную сплошную черной краской мужчину поймали в Подмосковье
Читайте нас в: Google Новости
Житель поселка Дрожжино закрасил черной краской участок двойной сплошной, решив, что так «будет удобнее». Видео этой самодеятельности опубликовали в Сети. Ролик привлек внимание полиции — нарушителя задержали и доставили в подразделение ГАИ, сообщила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Житель поселка Дрожжино закрасил черной краской участок двойной сплошной, решив, что так «будет удобнее». Видео этой самодеятельности опубликовали в Сети. Ролик привлек внимание полиции - нарушителя задержали и доставили в подразделение ГАИ, сообщила представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

«Я заметил, что там машины заезжают, чтобы им было удобнее - [закрасил дорожную разметку]. Потому что до этого я наблюдал, что водителям неудобно заезжать, я и сам водитель. Это было мое самостоятельное решение», - пояснил мужчина в ответ на вопросы сотрудника ведомства.

Полицейские установили, что предприимчивому гражданину 28 лет, он живет в Дрожжине. В отношении нарушителя составили административный протокол по статье о повреждении дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.

Как уточнил «Подъем» , с помощью валика и черной краски мужчина «скорректировал» движение на Южной улице в ЖК «Бутово-парк 2». В администрации Ленинского городского округа изданию заявили, что этот «поворот» просуществовал меньше суток, разметку на муниципальной дороге уже привели в порядок.

Дороги Полиция
19 июня 2024, 15:36
Ефимов: готовность эстакады над Варшавским шоссе на южном участке МСД составила более 70%
Читайте нас в: Google Новости
Строители продолжают вести работы на участке Московского скоростного диаметра от МКАД до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Сейчас они готовятся к установке последнего пролетного строения эстакады над Варшавским шоссе, железной дорогой Курского направления и линией МЦД-2, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ожидается, что эстакада на южном участке МСД обеспечит комфортный проезд над Курским направлением МЖД, линией МЦД-2, а также съезд с Московского скоростного диаметра на Варшавское шоссе и трассу Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Ее общая длина с учетом основного хода и съезда превышает 500 метров.

«Готовность эстакады свыше 70%, а всего участка автомобильной дороги от МКАД до трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе - более 60%», - отметил Ефимов.

По его словам, работы на этом объекте планируют завершить до конца года.

Пролетные строения эстакады возводили с помощью продольной надвижки. Несмотря на то, что этот способ весьма трудоемкий, он позволяет сохранить комфорт для водителей. Дело в том, что монтаж балок между опорами производят без ограничения движения, пояснил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Строительство Дороги Работа Водители Москва
19 июня 2024, 15:29
Беглую телеведущую Лазареву включили в список террористов и экстремистов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Признанную иноагентом телеведущую Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

Ранее против Лазаревой* возбудили уголовное дело об оправдании терроризма и объявили в розыск.

Сбежавшая из России телеведущая не раз позволяла себе антироссийские заявления. В одном из интервью она фактически оправдывала атаки беспилотников на российские города.

В реестр физических лиц - иностранных агентов ее включили в июне 2022 года на основании ведения политической деятельности, которую оплачивали украинские власти.

Также в реестр террористов и экстремистов внесли Грузинский национальный легион**.

*Татьяна Лазарева признана иноагентом в России.

**Признан террористической организацией в РФ.

Россия Иноагенты

Новости по теме