Объем гарантийной поддержки предпринимателей Москвы вырос более чем на 56%

По ее словам, благодаря этому предприниматели получили финансирование на более чем 56 миллиардов рублей. С начала года объем поддержки вырос более чем на 56% по сравнению с показателями прошлого года.

«Рост объема гарантийной поддержки достигнут благодаря внедрению экспресс-процедур и поточных поручительств. Это существенно сократило сроки рассмотрения заявок», - отметила Кострома.

Столица берет на себя роль поручителя малого и среднего бизнеса. Это позволяет учреждениям получить кредит, пояснила она.

Гарант сделки - Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, который сотрудничает более чем с 70 кредиторами. За его время работы он помог предпринимателям столицы получить более 320 миллиардов рублей.

Руководитель фонда Антон Купринов заявил, что фонд выдал приоритетным отраслям более трети договоров поручительства. Среди них - производство, инновации, строительство, транспорт и другие.

«84% кредитов предприниматели берут на пополнение оборотных средств, то есть на первоочередные задачи», - добавил Купринов.