Объем гарантийной поддержки предпринимателей Москвы вырос более чем на 56%
За минувшие 10 месяцев столичные предприниматели оформили более 2,8 тысячи договоров-поручительств на сумму свыше 26 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кристина Кострома.
По ее словам, благодаря этому предприниматели получили финансирование на более чем 56 миллиардов рублей. С начала года объем поддержки вырос более чем на 56% по сравнению с показателями прошлого года.
«Рост объема гарантийной поддержки достигнут благодаря внедрению экспресс-процедур и поточных поручительств. Это существенно сократило сроки рассмотрения заявок», - отметила Кострома.
Столица берет на себя роль поручителя малого и среднего бизнеса. Это позволяет учреждениям получить кредит, пояснила она.
Гарант сделки - Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, который сотрудничает более чем с 70 кредиторами. За его время работы он помог предпринимателям столицы получить более 320 миллиардов рублей.
Руководитель фонда Антон Купринов заявил, что фонд выдал приоритетным отраслям более трети договоров поручительства. Среди них - производство, инновации, строительство, транспорт и другие.
«84% кредитов предприниматели берут на пополнение оборотных средств, то есть на первоочередные задачи», - добавил Купринов.