«Объективно необходимо». Запрет на рассаживание детей и взрослых в самолетах поддержали

«Объективно так необходимо сделать, поскольку мы понимаем, что ребенок может испугаться в воздухе, почувствовать себя скованно, плохо. Необходимость участия в этом случае родителей обоснована», - отметила спикер.

С другой стороны, билеты могут выкупить таким образом, что семью не посадить рядом. По мнению депутата, в таком случае нужно давать возможность выбора родителям, например, приобрести билеты в разных местах.

«В силу объективных причин у нас сегодня повышенный спрос на воздушные перевозки. С учетом ситуации думаю, что авиакомпании обязаны обеспечить максимальный комфорт для семей. В то же время иметь возможность не держать билеты до последнего или не отказывать семьям только потому, что [они будут сидеть] в разных местах», - добавила собеседница «360».

Бессараб считает, что нет необходимости сажать вместе с родителями достаточно взрослых детей. Нужно ограничиться запретом на рассаживание с детьми до 12 лет.

Ранее авиакомпании и аэропорты изменили правила перелета пассажиров с детьми после проверки Генеральной прокуратуры. Клиенты сами выберут, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок.