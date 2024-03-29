«Нужны преференции». Председатель профсоюза мигрантов объяснил, почему не работает оргнабор специалистов

По словам Каримова, на сегодняшний день трудовые мигранты не спешат ехать в Россию по организованному набору, а выбирают другие пути. Чтобы изменить эту ситуацию, надо предусмотреть какие-то преференции для специалистов, участвующих в программе оргнабора, сделав ее более привлекательной.

«Например, отработал два года трудовой мигрант по организованному набору, можно предоставить ему право оформить, например, разрешение на временное проживание на территории РФ или вид на жительство. Вместо этого разработчики почему-то говорят: вот два года и все, больше нам не надо. Хотя на самом деле, если человек отработал два года на стройке, он превращается в какого-то специалиста. <…> Зачем ограничивать время его работы на территории РФ», - заявил Каримов.

Также, по его словам, в перечень необходимых документов для участия в оргнаборе надо добавить медицинскую справку об отсутствии социально опасных заболеваний.

Ранее эксперт Юрий Московский сравнил идею Минтруда обязать трудовых мигрантов, приехавших по организованному набору, работать по своему профилю с мечтой о крепостном праве.