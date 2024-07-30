«Здесь нужно собрать все документы семье пострадавшего и по прибытии в Россию незамедлительно обратиться в суд. Там 100% выигрышное дело, можно поставить страховую компанию на колени, забрать не только эти 700 тысяч, но и [деньги за] моральный ущерб, все издержки», - отметил он.

По словам турэксперта, родственники могут получить через суд более миллиона рублей. Также Мкртчян предупредил, что многих пугают тем, что страховка не работает, если человек попал в неприятную ситуацию в нетрезвом виде, но на самом деле это не так.

«Я вам приведу пример, когда вы пьяные, сели за руль и попали в аварию, страховка не работает, а когда вы сидели в баре, пили до самого утра, а под утро крыша бара упала на вас и вы пострадали, страховка работает», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Он пояснил, что в этом случае происшествие случилось не по вине человека, который выпил.