«Нужно их туда пристегнуть». Путин поручил включить общепит в госпрограмму по туризму

Президент отметил, что программа развития внутреннего туризма и поддержка строительства гостиниц работают, приносят результаты. Меры распространили также на другие объекты, например, горнолыжные курорты.

«Если объекты общепита не входят в эту систему льготирования, то, конечно, нужно их туда пристегнуть», - заявил Путин.

С этим вопросом Путин пообещал обратиться к правительству. Он уверен, что включить общепит в госпрограмму по туризму можно и нужно. Особенно на Дальнем Востоке, подчеркнул он.

Путин вспомнил, как тяжело было делать первые шаги в развитии Дальнего Востока , настроение у некоторых было нерадостным. Но теперь результат стал заметным, что очень радует. Президент также объяснил, что суперлиберальный подход, когда все регионы должны быть поставлены в одни условия, невозможен.

Ранее Путин заявил, что Россия стала первой экономикой Европы , несмотря на давление со всех сторон. Президент добавил, что сейчас важно стараться достичь первенства и в показателе на душу населения.