Нужно экстренно худеть. Вес Уткина перевалил за 200 килограммов
Спортивному комментатору Василию Уткину рекомендовали в срочном порядке начинать худеть, сообщил Mash. По данным Telegram-канала, вес эксперта перевалил уже за 200 килограммов, кроме того, у него выявили атеросклероз.
Уткину 51 год. Проблемы из-за веса у него есть не первый год. Он и сам рассказывал о том, что боролся с этими сложностями.
В одной из роликов на You-Tube журналист признавался, что в течении жизни скинул в общей сложности более 350 килограммов.
Но вопрос в какой-то момент встал очень остро, и комментатору пришлось наблюдаться у медиков, указал источник Mash. По последним данным, врачи выявили у него повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.