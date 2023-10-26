Нужно экстренно худеть. Вес Уткина перевалил за 200 килограммов

Уткину 51 год. Проблемы из-за веса у него есть не первый год. Он и сам рассказывал о том, что боролся с этими сложностями.

В одной из роликов на You-Tube журналист признавался, что в течении жизни скинул в общей сложности более 350 килограммов.

Но вопрос в какой-то момент встал очень остро, и комментатору пришлось наблюдаться у медиков, указал источник Mash. По последним данным, врачи выявили у него повышенное отложение холестериновых бляшек в сосудах.