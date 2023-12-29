«Нужна крупная маркировка». Продукты с ингредиентами из насекомых появились в России

«Имеются в виду, условно, не жареные сверчки, а, например, мука из черной львинки, которую добавляют в обычный продукт - допустим, хлеб. Нарезной батон визуально выглядит так же. В составе, конечно, должно быть указано, но меленько где-то, кто же это читает? Мы предлагаем сделать крупную маркировку, прямо как на сигаретах, что в этих продуктах содержатся ингредиенты из насекомых», - рассказал Леонов.

Он пошутил, что «любители» могут есть и такие продукты, а остальные должны четко видеть, что покупают. На вопрос о том, можно ли встретить такую еду в продаже, депутат ответил утвердительно.

«В обычных магазинах - „Пятерочках“, „Перекрестках“ и других - я пока не нашел, но знаю, что уже такие продукты начинают производиться и продаваться, потому что это дешевле. Мука из насекомых дешевле, чем обычная, поэтому ее выгодно подмешивать. Это как с соевым маслом», - пояснил собеседник канала.

Он добавил, что Роспотребнадзор поддержал инициативу, но заявил, что тему надо доработать - провести предметные исследования о вреде таких продуктов для здоровья людей.