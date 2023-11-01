Нурмагомедов призвал простить участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал простить дагестанцев, которые участвовали в штурме аэропорта Махачкалы. Спортсмен опубликовал соответствующий пост в Instagram*.
Боец поделился публикацией чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова. Тот обратился к главе Дагестана Сергею Меликову, правительству региона и компетентным органам с просьбой выйти на открытый диалог с людьми и не ломать судьбы молодых ребят.
«Аллах прощающий и любит прощающих», - написал Нурмагомедов в комментарии к репосту.
Беспорядки в воздушной гавани Махачкалы произошли вечером 29 октября, когда дагестанцы ворвались в здание аэропорта и на взлетно-посадочную полосу. Причиной штурма стало прибытие лайнера из Израиля.
Председатель духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин также призвал проявить снисхождение к участникам беспорядков. По его словам, они оказались под влиянием западных спецслужб.
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