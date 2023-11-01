Нурмагомедов призвал простить участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

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Боец поделился публикацией чемпиона Европы по вольной борьбе Махмуда Магомедова. Тот обратился к главе Дагестана Сергею Меликову, правительству региона и компетентным органам с просьбой выйти на открытый диалог с людьми и не ломать судьбы молодых ребят.

«Аллах прощающий и любит прощающих», - написал Нурмагомедов в комментарии к репосту.

Беспорядки в воздушной гавани Махачкалы произошли вечером 29 октября, когда дагестанцы ворвались в здание аэропорта и на взлетно-посадочную полосу. Причиной штурма стало прибытие лайнера из Израиля.

Председатель духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин также призвал проявить снисхождение к участникам беспорядков. По его словам, они оказались под влиянием западных спецслужб.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.