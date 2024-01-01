Нумеролог заглянула в будущее Пугачевой и Моргенштерна

«В Россию она продолжит регулярного приезжать, но яркого возвращения ждать не стоит. У Аллы Борисовны очень выраженный аркан, это настоящая энергия львицы. Такие женщины просто так не пропадут, им все прощается», - сказала она.

Егиазарова отметила, что не стоит также ждать возвращения рэпера Моргенштерна*.

«Но в скором времени россияне еще вспомнят это имя. На 2024 год у него стоит аркан славы, этот человек в нашей стране еще прогремит», - добавила Егиазарова.

Ранее стало известно, что Пугачева на протяжении долгого времени страдает от подагры.

*Алишер Моргенштерн включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.