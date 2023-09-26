Новый виток роста цен на легковые автомобили спровоцировали в России

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По его словам, в годовом выражении рост цен составит порядка 30%.

«К подорожанию автомобилей ведут колебания курса национальной валюты и повышение ставки утилизационного сбора. О дальнейшем повышении цен можно говорить уже к концу нынешнего года», - сказал Жигалов.

Ранее стало известно, что всего 3% жителей России запланировали приобрести новый автомобиль до конца 2023 года. Около 4% россиян также рассчитывают на покупку машины с вторичного рынка.

Кроме того, 15% участников опроса заявили, что намерены ждать стабилизации или понижения цен.

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