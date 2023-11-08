Новый вид макарон изобрели в России

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По мнению ученых, этот вид макарон поможет еще более расширить ассортимент продуктов здорового питания.

«Тритикале является одним из нетрадиционных видов растительного сырья, но перспективным с точки зрения производства пищевых добавок и расширения возможностей здорового питания. По содержанию белка, биологически активных веществ, витаминов и незаменимых аминокислот тритикале превосходит рожь и пшеницу», - сказал доцент кафедры Зерна Роман Кандроков.

По его словам, разработанную технологию получения муки можно реализовать на любых фермерских хозяйствах или мукомольных заводах.

«Макароны входит в число самых популярных продуктов у россиян, около 80% семей употребляют их в рационе. Поэтому отечественный рынок растет с каждым годом», - добавил доцент.

Ранее стало известно, что в 2024 году в Московской области запустят новое производство макарон.