Новый туристический проект для молодежи появился в Москве

Председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова напомнила, что Москва полна воспоминаний о важных датах и исторических событиях.

«Новый проект позволит столичной молодежи не только узнать больше об истории города в уникальных форматах, открыть для себя новые места и найти единомышленников, но и реализовать себя в качестве профессиональных экскурсоводов», - объяснила Драгунова.

Проект «Места Москвы» появился благодаря усилиям студентов Института экономики и финансов Российского университета транспорта (МИИТ). Ребята получили Гран-при в молодежном акселераторе «Округа. Вузы», где прорабатывали различные предложения для развития города: от технологических до патриотических.

Молодежь сможет не только участвовать в качестве зрителей в нестандартных экскурсиях, но попробовать на себе работу экскурсовода. Так, 21 декабря на зимнем фестивале «Молодежь Москвы» открыли набор гидов в команду проекта.

Ранее москвичи воспользовались маршрутами «Узнай Москву» в новогодние праздники более 10 тысяч раз.