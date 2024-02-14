Новый торговый центр откроют на северо-востоке Москвы

«Объект площадью 52,9 тысячи квадратных метров расположится в многофункциональном комплексе и займет три наземных и один подземный этаж. Открыть его планируется осенью», - отметил он.

Он подчеркнул, что в новом здании будут работать детские магазины, семейные рестораны, игровой и фитнес-центры, а также фудхолл с 40 гастроконцепциями.

На данном этапе специалисты отделывают торговую галерею, а монтаж 14 эскалаторов, двух траволаторов и девяти лифтов уже завершили. Кроме того, на заключительном этапе находятся работы и по фасадам.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что создание новых точек в столичных районах позволяет улучшить качество жизни москвичей: они могут работать недалеко от дома и пользоваться качественными услугами и сервисами.

Торговый центр входит в состав многофункционального комплекса BOTANICA на 1-й улице Леонова. В здании также будет 19-этажный офисный центр, который расположится над торговым центром. Для этого уже построили отдельно стоящее здание с нежилыми помещениями.

Кроме того, центр инноваций и импортозамещения построят в московском Алхимове.