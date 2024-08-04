04 августа 2024, 03:55

Новый свидетель появился в деле о теракте в «Крокусе»

РИА «Новости»
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Следователи получили показания свидетеля по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Он подтвердил причастность 11 арестованного фигуранта Мухаммада Зоира Шарипзоды к преступлению, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«У следствия и суда <…> есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности [его] причастности к совершению инкриминируемого ему преступления», - отметили в сообщении.

По предварительным данным, двое из задержанных переводили деньги на покупку огнестрельного оружия и транспортных средств, используемых в теракте. Третий задержанный занимался вербовкой пособников теракта и финансировал исполнителей.

Стороны защиты ранее обжаловала арест последнего фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Мухаммада Зоира Шарипзоды.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Боевики открыли огонь по зрителям в зале, погибли 145 человек.

Суд Преступления Теракт в «Крокусе»
04 августа 2024, 03:30
Россиянам напомнили о штрафах за грибы
Freepik
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Перед тем, как собирать в лесу грибы, нужно изучить их перечень из Красной книги. Иначе сбор может обернуться штрафом до миллиона рублей или тюремным сроком, предупредила адвокат Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм».

Уголовная ответственность за умышленные уничтожение особо ценных растений и грибов из Красной книги ввели в 2023 году. Подробно виды наказаний прописали в статье 260.1 УК РФ.

«Но касается это только тех видов, которые, помимо Красной книги, занесены в перечень Постановления правительства от 31 октября 2013 года и являются особо ценными», - напомнила юрист.

Перед походом в лес нужно уточнить, как выглядит гриб рядовка мацутакэ (tricholoma matsutake). В этом году ее защитили нормами уголовного законодательства.

За сбор остальных краснокнижных грибов могут оштрафовать от 2500 до 5000 рублей, заключила Кудерко.

Также российских дачников могут оштрафовать в 300–500 рублей, если их участки зарастут мятой полевой или другими сорняками.

Штрафы Рубль Грибы
04 августа 2024, 02:00
Вернувшийся по обмену Селезнев рассказал о встрече с Путиным
РИА «Новости»
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Один из вернувшихся по обмену россиянин Роман Селезнев рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в аэропорту Внуково в Москве. Своими впечатлениями он поделился с «Известиями».

«Владимир Владимирович лично пожал мне руку. Я чуть в обморок не упал», - сказал он.

По словам Селезнева, он «никогда не думал, что такой высокопоставленный чиновник может быть человеком».

Также россиянин успел перекинуться парой фраз с главой государства. При этом Селезнев не уточнил, что именно говорил ему Путин.

«Там нет ничего секретного. Но разговаривая с ним, я ощутил просто человеческие эмоции», - резюмировал он.

Крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и странами НАТО состоялся 1 августа. Президент России Владимир Путин лично встречал у трапа самолета восьмерых вернувшихся россиян, пообещав им госнаграды.

Заключенные Россия Владимир Путин Аэропорт Внуково
04 августа 2024, 00:00
«Глаз дергается, поджаты губы». Физиогномист оценил реакцию Савельева на арест
РИА «Новости»
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Психолог и эксперт по физиогномии Наталья Ковалева оценила реакцию сенатора Дмитрия Савельева во время оглашения решения суда о его аресте. Она рассказала РИА «Новости», что его мимика и действия выдавали стресс и напряжение.

По словам психолога, сенатор пытался выглядеть невозмутимым и держать себя в руках. При этом его тело было натянуто как струна, также он немного покачивался. Лицо Савельева также выдавало волнение. Ему явно не нравилось то, что он слышал, о чем говорили его поджатые губы.

«Правый глаз дергается, показывая, что человек находится на пике напряжения. Мозг быстро пытается обработать полученную информацию, поэтому Савельев часто моргает», - отметила Ковалева.

Психолог добавила, что на лице сенатора отсутствовали эмоции сожаления или раскаяния, но и облегчения тоже не было. Она считает, что Савельев готов к продолжению судебных разбирательств, морально настраивается к ним.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что вряд ли государственные награды сенатора помогут смягчить приговор , так как речь идет о совершении особо тяжкого преступления.

Психолог и эксперт по физиогномии Наталья Ковалева оценила реакцию сенатора Дмитрия Савельева во время оглашения решения суда о его аресте. Она рассказала РИА «Новости» , что его мимика и действия выдавали стресс и напряжение.

Совет Федерации РФ Уголовное дело
03 августа 2024, 20:41
Состояние попавшего в больницу после СИЗО блогера Эдварда Била ухудшилось
РИА «Новости»
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Блогер Эдвард Бил продолжает находиться в одной из больниц Москвы, куда его доставили из спецприемника. Адвокат пранкера Хамзат Шаро в беседе с 360.ru заявил, что сейчас он находится в полусознательном состоянии, врачи продолжают бороться с инфекцией.

«У Эдварда все еще все плохо с ногой. Врачи борются с инфекцией. Сегодня присутствовал на перевязке. Когда разбинтовали ногу, предстала страшная картина. Состояние ноги намного хуже, чем было в первый день», - объяснил Шаро.

По словам адвоката, вчера у блогера температура была свыше 40, он чувствовал себя очень плохо. Сейчас Бил находится в полусознательном состоянии. Врачи пока не готовы дать какую-то итоговую информацию.

«Сейчас это все последствия серьезного перелома ноги, с которым Эдварда поместили в спецприемник, где нет условий для реабилитации. По сути, у него была открытая рана. Кость срослась не в полной мере из-за инфекции, которая возникла при нахождении в спецприемнике», - добавил собеседник 360.ru.

Пранкер Эдвард Бил получил открытый перелом ноги из-за падения с самоката. На днях состояние блогера резко ухудшилось , после чего его перевезли в больницу из спецприемника, где он отбывал срок за административное правонарушение. Пранкеру грозит ампутация левой ноги.

Больницы Врачи Блогеры Эдвард Бил

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