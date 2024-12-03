03 декабря 2024, 14:45

Новый стимул работать. Пенсии в России предложили освободить от налогов

РИА «Новости»
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В случае освобождения накопительной части пенсии работающих пенсионеров от НДФЛ у них появится больше стимула работать. Об этом 360.ru сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Он объяснил, что считает не совсем справедливым сам механизм налогообложения в отношении работающих пенсионеров. В настоящее время, если пенсионер получает как страховую, так и накопительную пенсию при продолжении трудовой деятельности, то последнюю рассматривают в качестве подлежащего налогообложению дохода.

«Я считаю, что в условиях роста инфляции было бы целесообразно обсудить отказ от налогообложения этой части пенсии. Минфин тоже понимает проблему, но для ее решения необходимо изменение законодательства. Мы же хотим, чтобы механизм накопительной части пенсии развивался, это страховка для пенсионеров», - сказал Гаврилов.

Парламентарий добавил, что для пенсионеров мера станет не только стимулом работать, но и «выйти из тени». По его словам, сейчас отечественной экономике не хватает людей и профессиональных рук, а такие опытные специалисты могут оказаться востребованы.

Ранее стала известна дата индексации пенсий в России сразу на 14,75%.

Пенсия Пенсионеры Налоги Депутаты
03 декабря 2024, 11:22
В Госдуме предложат охранять права россиян еще до их рождения
РИА «Новости»
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Весной 2025 года в Госдуму внесут законопроект об охране прав россиян еще до их рождения. Об этом сообщил «Коммерсант».

По словам соавтора проекта Николая Николаева, идею поддерживают не только многие депутаты и сенаторы, но и Русская православная церковь. Он считает, что поправки «покажут, что Россия относится к детям как к живой жизни, а не просто ресурсу».

Однако адвокат Екатерина Тягай заявила, что этот проект угрожает конституционным правам женщин. В частности, возникают коллизии по вопросу абортов или применения ЭКО.

«Попытка приравнять нерожденного ребенка к субъекту права может привести к логическим и юридическим противоречиям, которых избегают законодатели как в России, так и за рубежом», - подчеркнула она.

Ранее московским беременным начали вручать письма от имени патриарха Кирилла в поддержку рождения детей.

Дети Законы Госдума РФ Женщины
03 декабря 2024, 10:16
«Аэроэкспресс» объявил о повышении цен на поезда до Домодедово и Шереметьево
РИА «Новости»
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Пресс-служба компании «Аэроэкспресс» объявила о повышении стоимости билетов в экспресс-автобусах и поездах, следующих по маршрутам до аэропортов Шереметьево и Домодедово в Москве. Новые тарифы начнут действовать с 3 декабря.

Стоимость билета на поезд по тарифу «Стандарт» составит 650 рублей. Тарифы «Бизнес», «Бизнес Туда - Обратно» и «Стандарт Туда - Обратно», также проиндексируют.

Разовая поездка до аэропорта на экспресс-автобусе стоит 400 рублей, а за билеты «туда-обратно» придется выложить 700 рублей. Для пассажиров сохранят различные предложения, которые помогут им экономить до 80%.

В компании подчеркнули, что «Аэроэкспресс» в условиях роста цен и инфляции стремится сохранять доступность транспорта для пассажиров. В пресс-службе подчеркнули, что стоимость проезда с 2014 по 2024 годы неминуемо увеличивалась, но в 1,5 раза меньше роста индекса потребительских цен.

Аэропорт Домодедово Автобусы Аэропорт Шереметьево Поезда Москва
02 декабря 2024, 22:58
Земли члена банды Цапков продадут за 2,5 млрд рублей
Freepik
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Участки земли члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза выставили на торги. Их стартовая стоимость составляет более 2,5 миллиарда рублей, данные об этом появились на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В состав лота вошли 94 объекта осужденного, включая сельскохозяйственные участки в поселке Садовый на Кубани. Общая площадь земель варьируется от 60 тысяч до более чем миллиона квадратных метров. На многие из них правоохранители наложили арест.

Активы предварительно оцениваются в 2,52 миллиарда рублей и вмещают стопроцентную долю компании ООО «Опытно-производственное хозяйство „Слава Кубани“». Аукцион назначили на 16 января 2025 года. Задаток составляет 20% от начальной цены.

Банда Сергея Цапка причастна к убийству 12 человек в станице Кущевская, которое произошло 4 ноября 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории страны.

Осенью 2018 года в СМИ опубликовали фотографии из колонии, где отбывал наказание член кущевской банды Вячеслав Цеповяз. Выяснилось, что заключенный устраивал застолья с крабами и икрой.

Заключенные Уголовное дело Убийства Аукционы Преступления Аресты
02 декабря 2024, 19:17
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram
Unsplash
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Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера, общее число жалоб от россиян составило 1,4 тысячи. Это следует из данных портала Downdetector.

Исходя из информации сервиса, половина пользователей пожаловались на сбой в работе мобильного приложения. Почти четверть из них столкнулись с проблемой в получении оповещений и работы Telegram. Также наблюдается сбой в работе личного кабинета.

Больше всего жалоб поступает от жителей Санкт-Петербурга и Москвы, а также из Ленинградской, Нижегородской и Московской областей и Краснодарского края.

Ранее масштабный сбой в Telegram произошел 14 ноября. Пользователи жаловались, что перестали получать сообщения и не загружались картинки.

Похожая ситуация наблюдалась 16 октября с сайтами МВД и ГИБДД. Некоторое время они не загружались для пользования.

Мессенджеры Санкт-Петербург Telegram Работа Москва

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