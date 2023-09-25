Новый стандарт на пиво разработали в России

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Союз российских пивоваров (СРП) начал разрабатывать новый государственный стандарт на пиво. Авторы инициативы предложили ограничить норму допустимой замены солода до 20%, а долю сахаросодержащих продуктов - до 2%. Об этом со ссылкой на материалы проекта сообщил «Коммерсант».

Новый стандарт предполагает ввод идентификации напитков по концентрации азота и веществ, образующихся в пиве. Нововведения также могут коснуться выпуска продукта, в рецептуре которого используются несоложеные культуры - гречиха, овес и рожь.

Глава совета СРП Даниил Бриман указал, что новый стандарт защитит потребителей от увеличения доли заменителей солода до 50% и использования сахаров.

Ранее в Госдуме предложили ограничить продажу пива и пивных напитков , сидра, медовухи и пуаре в общепите. Также ИП могут обязать передавать в единую государственную информационную систему сведения о розничной торговле пивом и пивными напитками.