05 февраля 2024, 01:09

Новый сортировочный центр Wildberries откроют в Петербурге

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Новый сортировочный центр онлайн-ретейлера Wildberries откроют в Санкт-Петербурге 5 февраля. Об этом сообщила в своем Teleram-канале пресс-служба компании.

«Уже завтра по адресу Московское шоссе 143 откроется новый сортировочный центр компании площадью 27,9 тысячи квадратных метров», - уточнил канал.

В компании отметили, что СЦ «Шушары Московское шоссе» будет принимать поставки по модели «Маркетплейс», причем стоимость приемки товаров составит 15 рублей. При этом будет действовать временное ограничение на сдачу от 20 паллет.

В компании добавили, что Wildberries продолжит налаживать логистическую инфраструктуру в Ленобласти, чтобы быстрее доставлять товары клиентам из региона и соседних областей.

Ранее глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о существовании нескольких версий о пожаре в Шушарах. По ее словам, пока их нельзя разглашать.

В конце января 2024 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и основатель маркетплейса Бакальчук подписали соглашение о строительстве склада Wildberries в Тосненском районе. Его планируют запустить в этом году.

Санкт-Петербург Россия Маркетплейсы
05 февраля 2024, 01:35
Российские такси предложили оснастить тревожной кнопкой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить в автомобили такси технологию «тревожной кнопки» для связи с полицией. Об этом сообщил RT, в распоряжение которого попала копия обращения парламентария на имя министра транспорта Виталия Савельева.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внедрить в автомобили такси технологию «тревожной кнопки» для связи с полицией. Об этом сообщил RT , в распоряжение которого попала копия обращения парламентария на имя министра транспорта Виталия Савельева.

По его словам, водители такси часто становятся свидетелями и даже невольными соучастниками правонарушений или преступлений, совершаемых пассажирами.

Он привел в качестве примера телефонных мошенников, которые обманом заставляют свои жертвы снимать деньги в банкоматах в разных концах города. Последние как раз и заказывают такси для поездок.

«Случается, что жизни и здоровью самого шофера может угрожать неадекватный или агрессивный пассажир», - добавил Милонов.

Ранее таксист спас пожилую петербурженку от мошенников, пытающихся прибрать к рукам ее сбережения. Аферисты представились «сотрудниками банка». Они по телефону убедили пенсионерку взять кредит в банке и перевести деньги на «безопасный счет», причем сами вызвали ей такси.

До этого жительница Урала, управляющая такси в Снежинске, уберегла пенсионерку от мошенников , заподозрив во время поездки неладное. Она изменила маршрут и доставила пожилую женщину в полицию.

Госдума РФ Депутаты Такси Виталий Милонов Полиция
04 февраля 2024, 23:21
Украинский беженец ответил на обвинения переехавшей из-за него в подъезд москвички
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Беженец с Украины заявил, что готов съехать с квартиры, которую ему сдала многодетная жительница Москвы, если ему вернут деньги за оплаченные месяцы. Об этом мужчина рассказал «Московскому комсомольцу».

«Если она желает здесь жить, пусть она вернет все уплаченные деньги, я обращусь в суд с просьбой изменить адрес места моего проживания, и мы разойдемся», - сказал он.

По словам арендатора, ему пришлось поменять в квартире сломанный замок, а также вывести клопов и починить сломанный диван.

Беженец добавил, что заплатил москвичке деньги за шесть месяцев, после чего взял с нее расписку о праве проживать до июля 2024 года. Однако планы хозяйки квартиры изменились, поэтому мужчина может покинуть жилплощадь, если ему вернут всю сумму.

Многодетная мать вынуждена жить в подъезде с тремя детьми после того, как арендатор отказался выезжать из ее квартиры. Сейчас москвичку разместили в социальной гостинице. Делом заинтересовалась столичная прокуратура.

Деньги Москва Беженцы
04 февраля 2024, 21:46
Названы сильно подешевевшие в 2023 году два продукта
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Гречневая крупа и картофель сильно подешевели в России в 2023 году, причем стоимость первого товара упала на 20%, а второго почти на 10%. Это объясняется тем, что предложение на рынке превысило спрос на эти товары среди покупателей, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» аналитик Даниил Кашин.

В России также зафиксировали снижение цен на яйца. По словам аналитика, впервые с июня 2023 года из стоимость упала, но всего лишь на 0,2%.

«Также значительно подешевели гаджеты. Это произошло благодаря тому, что механизм параллельного импорта налажен. К нам в больших объемах стали поступать устройства из дружественных стран», - объяснил он.

Эксперты не исключают, что в 2024 году цены снизятся на бытовую химию - на 5-7%. Кашин отметил, что многие химические компоненты уже начали производить в России, а не поставлять из других стран. Последнее влияло на то, что цена на них зависела от курса валют.

Ранее заместитель главы Минздрава Сергей Глаголев рассказал, что стоимость жизненно важных лекарственных препаратов в России находится ниже уровня инфляции , данные о наличии и запасах медикаментов в постоянном мониторинге.

Еда Россия Магазины Продукты Импортозамещение
04 февраля 2024, 14:30
Россельхознадзор попросил Эквадор ввести ограничения для экспортеров бананов
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Россельхознадзор попросил Минсельхоз Эквадора с 5 февраля приостановить сертификацию бананов пяти экспортеров из-за обнаружения в их продукции многоядной мухи-горбатки. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Если власти Эквадора не примут эффективные меры для контроля за нарушениями, то Россельхознадзор перейдет к следующему этапу ограничительных мер.

Кроме того, российская сторона обеспокоена из-за выявления в эквадорских гвоздиках вредителя - западного цветочного триаса. Большинство зараженных цветов поступает из Эквадора через Нидерланды, Германию, Латвию и Литву, что является нарушением фитосанитарных норм ЕАЭС, добавили в Россельхознадзоре.

С учетом этого Россия направила в адрес указанных стран требование прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик. Если в Россию продолжат поставлять зараженные гвоздики, то Россельхознадзор распространит ограничительные меры в отношении других цветов, подытожили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в страну кормов для животных производства компании Farmina Pet Foods из-за выявления в них мышьяка.

Россия Эквадор

Новости по теме