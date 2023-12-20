Новый сезон проекта «Списанные книги» стартовал в Москве

«В этом году к старту акции „Списанные книги“ подготовлены 146 тысяч экземпляров, которым москвичи смогут подарить вторую жизнь», - рассказал он.

Кроме того, шесть тысяч экземпляров предоставят организациям.

Самый обширный выбор будет у читателей в библиотеках Южного административного округа, где станет доступно приблизительно 23 тысячи позиций. Жители Центрального и Северного округов смогут выбрать из 22,5 и 21 тысячи изданий соответственно. Среди них будут книги таких авторов, как Александр Куприн, Иван Гончаров, Антон Чехов, Федор Достоевский и многие другие.

С 2017 года проект, инициированный столичными библиотеками, позволил перераспределять литературу между жителями города. Люди и организации получили возможность бесплатно забирать книги дважды в год, в июне и декабре.

За прошедшие шесть лет благодаря этой инициативе библиотеки передали гражданам более двух миллионов изданий. Число пользователей портала достигло приблизительно 154 тысяч. Самыми активными участниками акции стали горожане старше 55 лет.

Ранее в Москве выпустили новогодний вкладыш в буклет «Метр с книжкой». В нем собрали полезную информацию о книгах, которые стоит прочитать с ребенком в зимние каникулы.