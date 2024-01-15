Новый сезон проекта «Музыка в метро» начнется в конце января в Москве

Музыканты, чьи заявки одобрили, показали свои таланты перед судьями и приглашенными экспертами. Лучшие из них вышли в финал и получили право нести свое творчество в массы на площадках проекта «Музыка в метро» в течение грядущего года.

Кроме того, перед жителями мегаполиса будут выступать уже полюбившиеся исполнители: группа «Эхо улиц», балалаечница Антонина Синицина и скрипач Владимир Семибратов.

Артисты смогут самостоятельно выбрать площадку, где они хотят выступать. Недавно их разделили для удобства по уровням громкости - низкому, среднему и высокому. Все финалисты покажут уникальный репертуар: всего они исполняют музыку в 10 разных жанрах.

В начале декабря певица Ольга Серябкина дала концерт на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве.