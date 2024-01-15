15 января 2024, 10:02

Новый сезон проекта «Музыка в метро» начнется в конце января в Москве

РИА «Новости»
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Новый сезон проекта «Музыка в метро» стартует с 25 января. Порядка 285 исполнителей и коллективов, прошедших несколько этапов конкурса, выступят перед пассажирами столичного транспорта. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Музыканты, чьи заявки одобрили, показали свои таланты перед судьями и приглашенными экспертами. Лучшие из них вышли в финал и получили право нести свое творчество в массы на площадках проекта «Музыка в метро» в течение грядущего года.

Кроме того, перед жителями мегаполиса будут выступать уже полюбившиеся исполнители: группа «Эхо улиц», балалаечница Антонина Синицина и скрипач Владимир Семибратов.

Артисты смогут самостоятельно выбрать площадку, где они хотят выступать. Недавно их разделили для удобства по уровням громкости - низкому, среднему и высокому. Все финалисты покажут уникальный репертуар: всего они исполняют музыку в 10 разных жанрах.

В начале декабря певица Ольга Серябкина дала концерт на станции метро «Мичуринский проспект» в Москве.

Музыка Метро Москва 2023
15 января 2024, 10:39
Стали известны подробности подложного заявления о якобы банкротстве СПБ Биржи
РИА «Новости»
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Источники РБК раскрыли детали подложного заявления о банкротстве СПБ Биржи. По их данным, в нем говорилось о «просроченной задолженности» на 435 миллиардов рублей перед Сбербанком и ВТБ.

Как уточнило издание, заявление о банкротстве подали в суд в ноябре 2023 года. В нем, помимо информации о якобы задолженности, утверждалось, что из-за санкций площадка не может выполнять свои обязательства.

Обращение в суд привело к резкому обвалу акций. Представители биржи заявили, что информация о задолженностях перед кредитными организациями не отвечает действительности.

Ранее площадка уже публиковала официальное заявление о планах обратиться в правоохранительные органы в связи с заявлением о банкротстве.

Арбитражный суд города Москвы 27 ноября отказал в регистрации заявления о банкротстве. Причиной отказа названо ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска, указали тогда в пресс-службе.

«СПБ Биржа просит аккуратно воспринимать любую информацию, которая может появляться в отношении биржи и приводить к импульсивным действиям», - призвали представители площадки.

Банки Суд
15 января 2024, 10:37
Новый корпус детской больницы святого Владимира откроют в 2025 году
Соцсети
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Новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира в Москве откроют в 2025 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Здесь будет многопрофильный комплекс - экспертный центр по лечению и диагностике детей», - отметил градоначальник.

Он также уточнил, что в здании предусмотрены шесть надземных и два подземных этажа, благодаря чему удастся значительно увеличить мощность детской больницы.

Уже сейчас готовы монолитный каркас здания и стены. В настоящее время специалисты ведут работы по устройству сетей энергоснабжения, монтажу вентиляции, фасада, крыши и другого. Кроме того, активно отделывают сам корпус.

Детская больница рассчитана на девять операционных общехирургического профиля, гибридную операционную и четыре малые операционные. Корпус будет оборудован по современным медицинским технологиям и стандартам.

Для удобства родителей и детей по плану организуют комнаты для игр и отдыха, а палаты оборудуют всем необходимым для комфортного совместного пребывания ребенка и мамы или самостоятельного нахождения юных горожан постарше: будут отдельные удобные кровати для мам, душ и телевизор.

Ранее в Москве подвели итоги модернизации системы здравоохранения за прошедший год. В столице открыли четыре флагманских центра и провели первый этап программы обновления амбулаторного звена.

Дети Больницы Строительство Сергей Собянин Москва
15 января 2024, 10:19
Более 50 спортивных направлений открыли для участников «Московского долголетия»
РИА «Новости»
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Участники проекта «Московское долголетие» могут посетить спортивные занятия по более чем 50 направлениям. Среди них — фигурное катание, карате, йога и многие другие. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Для горожан пожилого возраста открыли более 4,6 тысячи различных групп, а занятия есть на любой вкус. Тренировки проходят под руководством опытных инструкторов: они подбирают комфортный темп для участником и прорабатывают программу упражнений, учитывая возрастные особенности.

Тренеры и участники «Московского долголетия» отметили, что вести активный образ жизни можно в любое время года, к тому же посещать занятия могут участники с любой физической подготовкой. Например, зимой можно подтянуть здоровье и тело в группах по конькам и лыжам.

«К концу зимы ученики не только будут уверенно стоять на коньках, но и смогут делать танцевальные движения на льду», - рассказала инструктор по фигурному катанию в Бабушкинском парке Светлана Бордодымова.

Кроме того, занятия проходят в центрах московского долголетия, а их число в столице достигло уже отметки 120. Там можно посетить тренажерные залы, присоединиться к спортивному клубу или основать свой личный кружок любителей спорта.

Ранее участницы «Активного долголетия» связали шерстяные носки для бойцов СВО.

Участники проекта «Московское долголетие» могут посетить спортивные занятия по более чем 50 направлениям. Среди них - фигурное катание, карате, йога и многие другие. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Спортсмены Пенсионеры Москва
15 января 2024, 09:52
Горные курорты Сочи открыли трассы после снегопадов
РИА «Новости»
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Большую часть горнолыжных трасс на курорте «Роза Хутор» начали открывать в понедельник с 09:00 утра. Об этом РИА «Новости» рассказали в информационном центре компании.

Днем ранее руководство курортов «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром» сообщило о закрытии части трасс из-за снегопадов и лавинной опасности.

«Вероятно, откроем большую часть трасс в течение дня. Однако возможно очередное ухудшение погодных условий и последующее закрытие части трасс», - отметили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Оператор информационного центра уточнила, что в понедельник откроют трассы на Северном и Южном склонах.

Пресс-служба курорта «Красная Поляна» также сообщила, что с 09:00 заработают трассы «Сноупарк», «Снежная», «Струна», «Панорама», «Первый снег» и «Аибга».

Администрация «Сочи» в Telegram-канале добавила, что 15 и 16 января в городе задержится непогода с порывами ветра до 20 метров в секунду.

Ранее стало известно, что иностранцы начали вдвое чаще приезжать на горнолыжные курорты в Сочи.

Сочи Снегопад

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