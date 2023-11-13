Новый сервис «Личный кабинет слушателя школы приемных родителей» заработал в Москве

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Сервис разместили на платформе «ИДПОзнание», которым сможет воспользоваться каждый желающий после предварительной регистрации.

Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних столичного Департамента труда и социальной защиты населения добавила, что он не заменит реальных занятий, а, наоборот, дополнит их.

Курс подготовки для приемных родителей состоит из 80 академических часов. Записаться на него можно на портале «Моя новая семья». В Москве работает свыше 40 таких школ.

Кроме этого, услуги опеки можно оформить в столичных центрах госуслуг. Уже более 9,5 тысячи будущих родителей воспользовались ими в офисах «Мои документы».