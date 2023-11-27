Новый сервис для регистрации на культурные мероприятия в Москве появился в «МЭШ»

«Мы понимаем, что в нынешнем новостном потоке не просто уследить за всеми мероприятиями. Чтобы все события были собраны в одном месте, мы запускаем сервис „Горизонты“ внутри „Московской электронной школы“», - подчеркнула она.

Лукашук добавила, что новый «путеводитель» заработал в тестовом режиме с базовым набором возможностей. Мероприятия разделили по 11 направлениям, среди которых «Культура и искусство», «Гибкие навыки», «Спорт», «Урбанистика», «Экономика», «Гуманитарные науки», «Естественные науки», «Мода и красота», «Точные науки», «Медицина» и «Технологии». Далее - их количество увеличат, а рекомендации будут выпадать на основе интересов пользователя.

Для того, чтобы попасть на мастер-классы, лекции и другие мероприятия, необходимо зарегистрироваться. Найти их можно, если зайти в «Дневник „МЭШ“», после - в раздел «Профиль», в нем нажать на «Объявления», а затем - на «Мероприятия». Также сервис доступен и по отдельной ссылке.

Ранее Лукашук рассказала об еще одной новой функции в «МЭШ».

Теперь родители смогут следить за успеваемостью детей, благодаря «Сводным отчетам». Данные будут формировать каждые две-три недели.