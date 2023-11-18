Новый российский атомный ледокол назвали «Сталинград»

Бочаров поделился этой новостью с участниками пленума Волгоградского областного Совета ветеранов. Он отметил, что целью стало сохранение исторической памяти о подвиге защитников Сталинграда во время Великой Отечественной войны.

«Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поддержано предложение о присвоении новому современному универсальному атомному ледоколу проекта 22220, который сейчас строится на верфи в Санкт-Петербурге, имени „Сталинград“. Давайте еще раз скажем президенту нашей страны спасибо за такое решение!» - обратился губернатор к ветеранам.

Он напомнил, что на этой же верфи строится атомный ледокол «Ленинград», и назвал это символичным.

Документ о присвоении ледоколу имени «Сталинград» передали на хранение региональному Совету ветеранов.