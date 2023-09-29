Новый проект появился на сайте портала «Малый бизнес Москвы»

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На странице проекта разместили тексты и видео с историями успеха бизнесменов из Москвы. Материалы разделили на категории, такие как индустрия красоты, инновации, медицина, народное творчество, сельское хозяйство, строительство и другие. В дальнейшем проект расширят, добавив подкасты.

Более 100 предпринимателей уже приняли участие в проекте и рассказали о себе. Их истории получили широкое освещение как на федеральном, так и на региональном уровнях через средства массовой информации.

На сайте ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) запустили отдельную страницу проекта «Малый бизнес - большие истории». Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

Особое внимание уделили социальному предпринимательству в рубрике «Искренний бизнес». Ее первыми героями стали победители конкурса «Лучший социальный проект года» («Мой добрый бизнес»)».

В проекте «Малый бизнес - большие истории» смогут поучаствовать представители малого и среднего бизнеса в Москве, а также сотрудничающие с МБМ самозанятые.

Ранее около 60 предпринимателей Подмосковья окончили курсы по продажам на маркетплейсах.

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