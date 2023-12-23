Новый проект по оздоровлению водоемов появится в России

В правительстве России начали обсуждать создание национального проекта по оздоровлению водоемов и очистке рек. Об этом РИА «Новости» рассказал глава глава Минприроды Александр Козлов.

«Мы затронули два важных вопроса. Первое: нашей стране необходим связанный с водой нацпроект. Президент делал послание по этому поводу, кабмин уже начал работу. На протяжении года мы работали над этой проблемой, связанной с экологическим оздоровлением рек», - сказал он.

По словам министра, в России в непосредственной близости от рек проживают порядка 111 миллионов человек, что подтверждает необходимость решения вопросов защиты населенных пунктов от наводнений, строительства очистных сооружений и судоходства.

«И второй, не менее важный вопрос - недропользование. Нас поддержал руководитель страны, я лично докладывал о работе, которую мы проделали по Сибири и Дальнему Востоку. Она найдет свое понимание в стратегии „Геология. Возрождение легенды“», - отметил Козлов.

Глава ведомства добавил, что министерство рассматривает площадки для геологоразведочных работ с целью поиска новых месторождений полезных ископаемых.

Президент России Владимир Путин заявил, что в правительстве поднимали проблему с обмелением Волги. По его словам, ситуацию не пустят на самотек.