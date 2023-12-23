23 декабря 2023, 10:11

Новый проект по оздоровлению водоемов появится в России

РИА «Новости»
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В правительстве России начали обсуждать создание национального проекта по оздоровлению водоемов и очистке рек. Об этом РИА «Новости»рассказал глава глава Минприроды Александр Козлов.

В правительстве России начали обсуждать создание национального проекта по оздоровлению водоемов и очистке рек. Об этом РИА «Новости» рассказал глава глава Минприроды Александр Козлов.

«Мы затронули два важных вопроса. Первое: нашей стране необходим связанный с водой нацпроект. Президент делал послание по этому поводу, кабмин уже начал работу. На протяжении года мы работали над этой проблемой, связанной с экологическим оздоровлением рек», - сказал он.

По словам министра, в России в непосредственной близости от рек проживают порядка 111 миллионов человек, что подтверждает необходимость решения вопросов защиты населенных пунктов от наводнений, строительства очистных сооружений и судоходства.

«И второй, не менее важный вопрос - недропользование. Нас поддержал руководитель страны, я лично докладывал о работе, которую мы проделали по Сибири и Дальнему Востоку. Она найдет свое понимание в стратегии „Геология. Возрождение легенды“», - отметил Козлов.

Глава ведомства добавил, что министерство рассматривает площадки для геологоразведочных работ с целью поиска новых месторождений полезных ископаемых.

Президент России Владимир Путин заявил, что в правительстве поднимали проблему с обмелением Волги. По его словам, ситуацию не пустят на самотек.

Россия Экология
23 декабря 2023, 11:30
Зимние пляжи временно закрыли в Сочи
РИА «Новости»
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Власти Сочи временно закрыли зимние пляжи из-за непогоды. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

По его словам, в Сочи начались дожди, сильный ветер, вероятно выпадение снега. Осадки ожидают до конца понедельника, 25 декабря.

«На время шторма закрыли зимние пляжи. В реках уровень воды в норме, работают автоматические датчики. В горном кластере выпал снег, без зимней резины доступ ограничили, горнолыжные трассы начали работу по фактической погоде», - написал мэр.

Копайгородский отметил, что утром в субботу, 23 декабря, на запасные аэродромы отправили три прибывающих самолета, но воздушная гавань уже работает в штатном режиме.

«Поручил усилить работу по всем направлениям. Готовы реагировать, если появится угроза местным жителям или инфраструктуре. В местах вероятных подтоплений организовали дежурство. Берегите себя и близких», - добавил он.

Ущерб пляжной инфраструктуре Сочи после разгула стихии в конце ноября составил 200 миллионов рублей.

Сочи Шторм Погода
23 декабря 2023, 01:49
Ушел из жизни академик и космолог Алексей Старобинский
РИА «Новости»
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Физик и академик Российской академии наук Алексей Старобинский скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Института теоретической физики РАН имени Ландау.

«Для нас это огромная потеря. Мы сохраним светлую память о нем», - написали коллеги покойного ученого.

Причина смерти физика не называется.

Старобинский родился 19 апреля 1948 года в Москве в семье радиофизиков и тоже всю свою жизнь посвятил науке. Он изучал гравитацию, космологию и релятивистскую астрофизику, причем задолго до Стивена Хокинга описал процессы, предваряющие Большой взрыв. С последним он встречался в Москве в 1973 году, обсуждал проблемы черных дыр.

Главным трудом Старобинского по праву считается его инфляционная теория Вселенной. Научная работа была опубликована в 1979 году, после чего ее развили Алан Гут, Стивен Хокинг, Вячеслав Муханов и Геннадий Чибис.

Старобинский имел несколько наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, полученного в 2009 году. Также он являлся лауреатом премий им. А. А. Фридмана РАН и МАИК «Наука/Интерпериодика».

Церемония прощания с физиком-теоретиком пройдет 25 декабря 2023 года в Малом ритуальном зале ЦКБ по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25.

Смертность Ученые Наука
23 декабря 2023, 01:16
Минфин не увидел причин для пересмотра налоговой политики в 2024 году
РИА «Новости»
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Принятый федеральный бюджет на 2024 год не требует пересмотра налоговой политики, так как он достаточно сбалансирован по доходам и расходам. Об этом в интервью РБК заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что при этом работа по возможной корректировке взимания налогов ведется регулярно и в ней принимают участие не только представители госсектора в лице налоговой и таможенных служб, а также экономического блока правительства, но и бизнес.

«Если смотреть бюджет на предстоящую трехлетку, то на данный момент он сбалансирован, серьезно менять что-то в налогах не требуется», - заявил Силуанов.

Министр добавил, что обычно все изменения по взиманию пошлин и налогам обычно представляют в первой половине года. При этом Силуанов еще во время первого представления проекта бюджета на 2024 и плановые 2025 и 2026 годы отмечал, что базовые налоговые ставки менять не станут. Но в следующем бюджетном цикле возможны корректировки.

В начале мая Минфин объявил, что решил сохранить ставку на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне 13% для работающих на удаленке из-за границы россиян. Если же годовой доход превышает пять миллионов рублей, то ставка незначительно вырастет до 15%. Новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года.

Сейчас сохранившие работу в России релоканты платят 30% НДФЛ.

Доходы Налоги Россия НДФЛ
23 декабря 2023, 00:51
Бывший протодиакон Кураев пополнил списки иноагентов
РИА «Новости»
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Министерство юстиции РФ включило бывшего протодиактона Русской православной церкви Андрея Кураева* в реестр иностранных агентов. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

«Кураев* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине», - уточнил Минюст.

Религиозному деятелю также вменили в вину создание и распространение материалов иностранных агентов. Помимо этого, он участвует в качестве респондента на иностранных информационных площадках.

Сейчас лишенный священного сана Кураев* проживает за пределами России.

В реестр иноагентов также включили мультипликатора и создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева *, политолога Александра Рыклина*, публициста Александра Баунова*, журналистку Валерию Ратникову* и юриста Саркиса Дарбиняна*.

* Включены Минюстом РФ в список иноагентов.

Россия Армия Иноагенты

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