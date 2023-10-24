Новый проект о карьере для молодежи открыли на портале «Город идей»

Проект будет идти до 30 октября. Его участники смогут предложить идеи для проведения карьерного фестиваля «Интерн-пикник», на котором молодые специалисты получат советы по трудоустройству. Также участники помогут разнообразить программы «Карьерной школы» и встреч «Команды Москвы».

В рамках мероприятия пройдут тематические обсуждения, на которых участники поделятся мнением о том, на что они обращают внимание при выборе работодателя и какие аспекты являются ключевыми для них при выборе между различными предложениями о трудоустройстве. Также они смогут высказать свое мнение о том, какие из существующих проектов правительства Москвы помогают привлечь лучших молодых специалистов и дают им возможность построить карьеру и найти свое призвание.

Эксперты отберут самые интересные идеи, а затем участники проголосуют за лучшие предложения. После их реализует команда правительства Москвы.

Проект, посвященный развитию карьерных программ для молодежи, станет уже 50-м на платформе «Город идей».

Ранее сообщалось о том, что мастер-классы по профориентации для школьников прошли в колледже Ногинска.