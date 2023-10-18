Новый почетный знак для промышленников учредили в Москве

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Он сообщил, что награду будут присваивать людям, делающим значительный вклад в развитие промышленности, развивающим передовые технологии, а также представителям трудовых династий на московских заводах. Помимо почетного знака московские промышленники получат премию в размере 300 тысяч рублей.

Собянин добавил, что в промышленной отрасли трудятся более 720 тысяч горожан - то есть каждый десятый работающий житель столицы.

«Объемы производства постоянно растут, профессиональные кадры всегда нужны», - отметил мэр.

По словам градоначальника, промышленники должны укрепить технологический суверенитет страны.

Ранее сообщалось о том, что прием заявок на гранты Фонда развития промышленности начнется в Подмосковье 19 октября. Бизнесмены смогут рассчитывать на компенсацию процентов по кредитам. В 2022 году подобную финансовую поддержку получили 16 предприятий.