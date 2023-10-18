Новый почетный знак для промышленников учредили в Москве
Новый почетный знак «Заслуженный промышленник города Москвы» учредили в столице. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
Он сообщил, что награду будут присваивать людям, делающим значительный вклад в развитие промышленности, развивающим передовые технологии, а также представителям трудовых династий на московских заводах. Помимо почетного знака московские промышленники получат премию в размере 300 тысяч рублей.
Собянин добавил, что в промышленной отрасли трудятся более 720 тысяч горожан - то есть каждый десятый работающий житель столицы.
«Объемы производства постоянно растут, профессиональные кадры всегда нужны», - отметил мэр.
По словам градоначальника, промышленники должны укрепить технологический суверенитет страны.
Ранее сообщалось о том, что прием заявок на гранты Фонда развития промышленности начнется в Подмосковье 19 октября. Бизнесмены смогут рассчитывать на компенсацию процентов по кредитам. В 2022 году подобную финансовую поддержку получили 16 предприятий.