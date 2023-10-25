Новый отбор социально ориентированных НКО проведут в Москве

По ее словам, предпринимателей некоммерческого сектора регулярно поддерживают: например, выделяют гранты в рамках конкурса «Москва - добрый город». Кроме того, правительство города постоянно выделяет площадь для таких участников рынка.

Так, в 2020-м провели первый отбор НКО, которые заняты в социальной сфере. Им предоставили на безвозмездной основе 50 объектов общей площадью приблизительно 11 тысяч квадратных метров.

Более того, за это время помощью НКО воспользовались приблизительно 113 тысяч жителей столицы в 44 различных отраслях.

«Мы видим, что имущественная поддержка востребована нашими партнерами. А самое главное, она дает возможность охватить помощью еще больше горожан и повышает доступность получения услуг для различных категорий москвичей», - отметила Анастасия Ракова.

Отбор в этом году разделят на два этапа, а первый пройдет уже 26 октября. В нем смогут принять участие победители конкурса 2020 года, которые хотят продлить договоры на пользование предоставленных им помещений. Для этого компаниям нужно будет подтвердить полезность своей деятельности.

Решение будут принимать на основе оценки эффективности организаций за три года. Критерии разработали экспертное сообщество и представители НКО.

Далее на втором этапе будут принимать заявки от новых кандидатов. Площадь, которую выделят некоммерческим организациям, подготовят с учетом особенностей функций этих НКО.

Ранее «Малый бизнес Москвы» провел более миллиона консультаций.