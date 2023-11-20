Новый многопрофильный детский стационар построят в Москве

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«ДГКБ святого Владимира - один из приоритетных по строительству медицинских объектов. Сейчас комплекс готов на 44%», - подчеркнул он.

По его словам, этот комплекс будет одним из самых современных детских стационаров столицы. В нем разместят 570 коек.

Кроме того, на территории возведут свою вертолетную площадку, чтобы оперативно принимать экстренных пациентов. Также здесь установят почти 1,5 тысячи единиц медицинского оборудования.

В больнице появятся 14 операционных, в том числе гибридная, уникальный центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа и отделение интенсивной терапии для новорожденных.

В Москве с начала года уже открыли 16 объектов здравоохранения.