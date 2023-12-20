20 декабря 2023, 11:30

Новый комплекс ЭКСПО построят на ВДНХ

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Новый центр ЭКСПО возведут на территории ВДНХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

«В нашей повестке - и создание нового комплекса ЭКСПО на ВДНХ, который станет главной конгрессно-выставочной площадкой столицы», - заявил он.

По его словам, это поможет столице упрочить позиции лидера в области делового туризма. Помимо этого, Собянин уточнил, что в ближайшее время на ВДНХ появятся дополнительные места для отдыха и развлечений.

Градоначальник добавил, развитие популярных туристических проектов продолжат и дальше Среди них - фестивали «Московские сезоны» и сервис Russpass.

Накануне москвичей пригласили послушать лекции об архитектуре стран бывшего СССР на ВДНХ.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023 ВДНХ
20 декабря 2023, 11:44
Собянин рассказал об изменениях в реализации программы реновации в Москве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Программа реновации в Москве будет развиваться быстрее за счет строительства значительно большего количества домов. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

По его словам, прирост показателей строительства будет выше, чем за прошлые года: теперь будут строить шесть–семь миллионов квадратных метров в год. Благодаря такому нововведению власти столицы смогут лучше удовлетворять спрос горожан и сильно ускорить осуществление программы реновации.

«На пике программы мы должны переселять из ветхого жилья около 80 тысяч человек в год», - добавил градоначальник.

Так, жильцы 248 старых домов в Москве в этом году уже начали переезд по реновации. Новые квартиры получили около 36 тысяч жителей столицы из 47 районов города.

Строительство Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве
20 декабря 2023, 11:02
Полмиллиона рабочих мест появится в Москве благодаря программе КРТ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) в Москве создадут 570 тысяч новых рабочих мест. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

Программа, направленная на оживление территорий, которые ранее не использовались или использовались неэффективно, в том числе заброшенных промышленных зон, будет подразумевать появление новых производственных площадей.

«Благодаря этой программе появится более 570 тысяч мест приложения труда, из них не менее четверти - на производстве», - уточнил мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что городская администрация стала стимулировать девелоперов к созданию новых мест труда. Специальная программа охватила все районы Москвы и будет способствовать трудоустройству 120 тысяч жителей столицы.

«В результате в городе появились десятки тысяч рабочих мест, включая новые промышленные производства», - добавил мэр.

В настоящий момент в Москве идет реализация 52 проектов программы КРТ. В этом году число объектов увеличилось вдвое.

Рабочие места Сергей Собянин Москва 2023
20 декабря 2023, 09:57
Аэронавигацию в аэропорту Волгограда ограничили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В аэропорту Волгограда ограничили аэронавигацию. Об этом «360» сообщила представитель пресс-службы волгоградской воздушной гавани Анастасия Голодова.

«На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены», - отметила она.

Что послужило причиной ограничения аэронавигации, неизвестно. В аэропорт Волгограда направлялся рейс DP6965 лоукостера «Победа» из Москвы. Однако из-за ограничений командир самолета принял решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова.

«Рейс S72141 авиакомпании Сибирь так же прибудет из Москвы с задержкой», - уточнила Голодова.

Ожидаемое время посадки воздушного судна - 13:40, добавили в пресс-службе аэропорта Волгограда.

Накануне план «Ковер» вводили для трех воздушных гаваней столичного региона. Во вторник, 19 декабря, временно закрывали воздушное пространство аэропортов Домодедово, Внуково и Жуковский. Из-за этого вылеты 38 самолетов задержались.

Саратов Самолеты Авиакомпании
20 декабря 2023, 09:45
Выставку дизайнерских елей открыли в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество»
Пресс-служба «Московские сезоны»
Читайте нас в: Google Новости
Ежегодная выставка дизайнерских елей в рамках акции «Путешествие в Рождество» открылась на улице Кузнецкий Мост. Авторы создали инсталляции по мотивам сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, выставка проходит в столице уже в восьмой раз, а за все время ее существования в ней поучаствовали 150 именитых дизайнеров, начинающих специалистов и медийных личностей.

«В этом году свое видение известной новогодней сказки представили 18 модельеров, художников, артистов и блогеров. Приглашаем москвичей и туристов полюбоваться инсталляциями», - рассказала Наталья Сергунина.

Авторские ели создали дизайнеры Игорь Чапурин, премьер и прима Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард, сотрудники Дома моды «Валентин Юдашкин» и другие. Они использовали четыре километра гирлянд и 7,5 тысячи елочных игрушек для самых красивых традиционных новогодних деревьев.

Кстати, на выставке представлены сразу две январские ели. Февральская наряжена в стилистике китайского Нового года. Мартовских елей также две, одна из них связана с пробуждением подснежников. Тему с первоцветами продолжает апрельская ель, а майская напоминает о скором лете.

Для июня, июля и августа выбрали образы героев сказок Александра Пушкина и детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». На ноябрьской ели можно увидеть украшения в виде снегирей и ярких красных ягод, а на декабрьской - промыслы и традиции народов России.

Ранее елочные базары начали открывать в Москве. Они будут работать до 31 декабря.

Праздники Новый год Москва 2023

Новости по теме