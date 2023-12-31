Новый год наступил на Камчатке и Чукотке

Резкое похолодание ожидается в столичном регионе. Медицинский блогер, врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов объяснил «360», как смена погоды влияет на здоровье, и для кого это наиболее опасно.

Других выраженных влияний смены погоды на здоровье человека выявить не удалось. Существует так называемая барометрическая головная боль, она присуща людям с очень характерной патологией. Но в таком случае мигрень провоцируют сразу несколько отягощающих факторов.

«И плюс, это люди все-таки генетически предрасположенные. У них уже имеется мигрень, и в качестве триггера может выступать в том числе некий погодный фактор. Например, резкие перепады давления. Для абсолютного подавляющего большинства остальных людей, если особенно они не читают прогнозы, чаще всего все обходится незамеченным и без каких-либо больших проблем», - добавил врач.

Нужно обращаться к врачам Еще один важный нюанс - зачастую люди списывают на погоду плохое самочувствие и не обращаются к специалистам. Но такие симптомы, как головная боль или высокое давление, ни в коем случае нельзя игнорировать.

«Нужно искать настоящую причину, а не погоду, то есть либо проходить обследование, либо обращаться к доктору, чтобы вовремя назначать медикаментозную коррекцию, потому что с огромным количеством патологий на сегодня мы можем справляться на самом деле при помощи модификации образа жизни, при помощи раннего приема некоторых медикаментов», - заключил Водовозов.

Уже сегодня в Подмосковье начнется похолодание. Морозы продержатся все новогодние каникулы, предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, средняя температура воздуха составит около 20 градусов ниже ноля.

На кого влияет смена погоды «Здесь есть несколько важных нюансов. Дело в том, что да, действительно, на погоду мы реагируем, но не совсем так, как принято считать», - отметил специалист.

Больше всего люди чувствительны к изменению количества кислорода и воды в воздухе. Когда влаги становится больше или меньше, это могут почувствовать люди с уже имеющимися фоновыми патологиями. То же самое касается кислорода.

«Если, например, у человека ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, либо какая-то еще другая сердечно-сосудистая патология, то он будет чувствовать даже небольшие изменения по содержанию кислорода в воздухе», - объяснил врач.

Количество кислорода в воздухе уменьшается при резком потеплении, поэтому такое явление люди переносят хуже, чем похолодание. С другой стороны, во время снижения температуры уменьшается количество водяного пара в воздухе.