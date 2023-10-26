Новый экспонат установили в Музее транспорта Москвы

В столичный Музей транспорта на подземный этаж поступил новый экспонат - макет вагона «Москва-2019». Его воссоздали в компании «Метровагонмаш». Об этом сообщил заместитель мэра города Максим Ликсутов.

По его словам, подземный уровень в гараже Константина Мельникова продолжают делать интереснее для гостей выставки. К концу следующего года здесь планируют открыть постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы.

Так, посетители заведения увидят еще 53 новых экспоната. В их числе - автобусы, трамваи, городская спецтехника, грузовые и легковые автомобили многое другое. Благоустройство ведут по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Ожидаем, что наш транспортный музей станет одной из самых популярных культурно-образовательных площадок столицы. Экспозиция будет интересна и взрослым, и детям - приходите с друзьями и семьями, когда все будет готово», - поделился Ликсутов.

Современный макет вагона «Москва-2019» и инсталляции к нему станут главным элементом экспозиции, посвященной столичному метро. Горожане увидят, каким станет подземный транспорт в перспективе.

Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко подчеркнула, что в вагоне «Москва-2019» посетители смогут примерить на себя роль машиниста современного поезда и прокатиться по виртуальному тоннелю, следуя звуковым и графическим инструкциям.

«На встроенных дисплеях на основе статистики и интересных фактов расскажем об устройстве современных вагонов, также разместим здесь инсталляцию на основе 3D-графики, посвященную будущему Московского метрополитена и транспорта в целом», - объяснила она.

Состав «Москва-2019» создавали коллективно машинисты, ученые и представители общественных объединений. Именно в нем впервые появился сквозной проход между вагонами.

Как и другие экспонаты, новый предмет выставки опустили через монтажный проем в перекрытии первого этажа. Его поставили на макет современной рельсошпальной решетки. До окончания работ он будет защищен кофрой.

Ранее метровагон типа 81-717 также стал частью выставки Музея транспорта Москвы.