Новый аппарат для лечения камней в почках начнут выпускать в России

Отечественный литотриптер - новая разработка холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» сможет заместить аналогичные изделия импортного производства.

В основе разработки лежит электромагнитный ударно-волновой генератор. Инновационные конструктивные решения позволили сократить длительность воздействия импульса ударной волны и бесконтактно измельчать камни в почках и мочеточнике размером от 1,5 до 10 миллиметров.

Метод не требует хирургического вмешательства и является максимально щадящим для пациента. После процедуры камень распадается на мелкие фрагменты, которые безболезненно выводятся из организма естественным путем.

В Госкорпорации Ростех подчеркнули, что из-за санкций, логистических сложностей, увеличения сроков поставки и роста цен на медтехнику требуется активное импортозамещение. Компания расширяет линейку производства, а медики уже имели возможность высоко оценить отечественные разработки. В Росздравнадзоре уже зарегистрировано более 150 образцов медтехники и медоборудования для кардиологии, хирургии, онкологии, реаниматологии, неонатологии, офтальмологии и других сфер медицины.

«Литотриптер ЛТ-1» создан инженерами-конструкторами с привлечением опытных врачей-урологов. Выданное Росздравнадзором удостоверение позволит запустить изделие в серийное производство и широко применять его для лечения пациентов с мочекаменной болезнью», - пояснили в госкорпорации «Ростех».

Локализация камня в мочевой системе и контроль за процессом разрушения проводится с помощью ультразвукового и рентгеновского оборудования. Процедура ДУВЛТ в большинстве случаев не требует длительной госпитализации и может выполняться в условиях дневного стационара.

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