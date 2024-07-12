12 июля 2024, 18:59

Новый аппарат для лечения камней в почках начнут выпускать в России

Медиасток.рф
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Аппарат для измельчения камней в почках начнут выпускать в России. Соответствующее разрешение выдала Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Отечественный литотриптер - новая разработка холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» сможет заместить аналогичные изделия импортного производства.

В основе разработки лежит электромагнитный ударно-волновой генератор. Инновационные конструктивные решения позволили сократить длительность воздействия импульса ударной волны и бесконтактно измельчать камни в почках и мочеточнике размером от 1,5 до 10 миллиметров.

Метод не требует хирургического вмешательства и является максимально щадящим для пациента. После процедуры камень распадается на мелкие фрагменты, которые безболезненно выводятся из организма естественным путем.

В Госкорпорации Ростех подчеркнули, что из-за санкций, логистических сложностей, увеличения сроков поставки и роста цен на медтехнику требуется активное импортозамещение. Компания расширяет линейку производства, а медики уже имели возможность высоко оценить отечественные разработки. В Росздравнадзоре уже зарегистрировано более 150 образцов медтехники и медоборудования для кардиологии, хирургии, онкологии, реаниматологии, неонатологии, офтальмологии и других сфер медицины.

«Литотриптер ЛТ-1» создан инженерами-конструкторами с привлечением опытных врачей-урологов. Выданное Росздравнадзором удостоверение позволит запустить изделие в серийное производство и широко применять его для лечения пациентов с мочекаменной болезнью», - пояснили в госкорпорации «Ростех».

Локализация камня в мочевой системе и контроль за процессом разрушения проводится с помощью ультразвукового и рентгеновского оборудования. Процедура ДУВЛТ в большинстве случаев не требует длительной госпитализации и может выполняться в условиях дневного стационара.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Ростех Медицина
12 июля 2024, 19:09
Организация «Колесница» проведет фестиваль равных возможностей в Пушкино 8 августа
Pxhere
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Общественная организация инвалидов «Колесница» проведет Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ». Мероприятие состоится 8 августа в Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино.

Организаторы приглашают на фестиваль людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках, а также участников подмосковной программы «Активное долголетие». В рамках мероприятия пройдут концерты и мастер-классы. Все желающие смогут посетить выставку технических средств реабилитации.

Почетными гостями фестиваля станут люди с инвалидностью, получившие ранения в ходе СВО. Также пройдут встречи с ведущими блогерами инвалидного сообщества. В конце мероприятия участников наградят дипломами, а победителей соревнований - призами.

Фестиваль пройдет в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Фестивали Инвалиды
12 июля 2024, 17:44
Наказание за вовлечение детей в преступления предложили ужесточить в России
РИА «Новости»
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Группа депутатов Госдумы предложила ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления. Об этом сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Парламентарии разработали ряд поправок, согласно которым вовлечение детей до 14 лет в преступления станет квалифицирующим признаком. За это злоумышленникам будет грозить до семи лет тюрьмы. Вовлечение детей в противоправную деятельность через интернет обернется шестью годами колонии.

Депутат уточнил, что в 2023 году на 52,2% увеличилось число случаев привлечения несовершеннолетних к сбыту запрещенных веществ. Младшеклассников стали вовлекать в диверсии, при чем большая часть таких преступлений совершается именно в Сети.

Накануне в Госдуму внесли законопроект об обязательной депортации отсидевших мигрантов. Авторами идеи выступили депутаты партии «Новые люди».

Дети Преступления Россия
12 июля 2024, 14:13
«Больше, чем работа». Тюменские сотрудники набили тату с логотипом фирмы после ребрендинга
Unsplash
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Сотрудники тюменского застройщика СБК после ребрендинга сделали себе тату с новым названием компании. На их телах появилась надпись «ХаризМЫ». Подробно об этом 360.ru рассказала коммерческий директор фирмы Полина Науджюс.

По ее словам, работники набили тату по собственному желанию. Никакой мотивации или прокачки такого поступка коллег не было.

«Сделать татуировку с новым логотипом - это был искренний душевный порыв сотрудников компании „ХаризМЫ“. Презентация нового бренда получилась настолько эмоциональной, что на этой волне они решили увековечить свою связь с компанией», - объяснила Науджюс.

Количество тех, кто сделал татуировку, перевалило за два десятка - это около 10% от общего числа сотрудников, рассказала коммерческий директор.

«Сначала в общий корпоративный чат посыпались рисунки на руках сотрудников, имитирующие тату нового логотипа, а потом и настоящие татуировки. Мы были ошеломлены, никто не ждал такого эффекта. Компания для нас - больше, чем работа. И тату этому подтверждение», - добавила она.

Сотрудники продолжают слать в корпоративный чат фото с логотипом «ХаризМЫ».

«Это невероятно трогательный и эмоциональный момент для всей команды. <…> Для нас все это очень серьезно», - заключила Науджюс.

Источник «РБК Тюмень» сообщал, что застройщик заплатил сотрудникам по 100 тысяч рублей за татуировку с новым названием компании. В пресс-службе компании эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Тату-мастер Владимир Ермак посоветовал отказаться от татуировок на дому. Он рекомендовал делать их только в профессиональных салонах.

Рубль Тюмень Работа
12 июля 2024, 14:05
Популярный ресурс с фанфиками попал в список заблокированных сайтов
Freepik
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с фанфиками «Фикбук» после того, как владельцы ресурса отказались удалить информацию с пропагандой «нетрадиционных сексуальных отношений». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Популярный сайт «Фикбук» принадлежит латвийской платформе «Книга фанфиков». На площадке публиковались любительские сочинения, основой для которых послужили известные книги, фильмы, сериалы и игры.

Позже представители платформы «Книга фанфиков» назвали блокировку недоразумением, а также пообещали исправить ситуацию.

Ранее РКН заблокировал книжный сайт писателя Бориса Акунина * (Григория Чхартишвили*). Доступ к ресурсу ограничили из-за публикации романа Владимира Сорокина «Наследие». Владельцы площадки проигнорировали предупреждение РКН и не стали удалять книгу с сайта.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Интернет Роскомнадзор

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