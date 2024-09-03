Новым владельцем квартиры Шаца оказался бывший вице-губернатор Ленобласти

По информации издания, площадь жилья составляет 82 квадратных метра. Квартиру в центре города продавали за 40 миллионов рублей, но позже снизили цену до 33 миллионов рублей. В марте ее приобрел Богачев.

В канале отметили, что после госслужбы он занимался строительным бизнесом и возглавлял Союз строительных организаций региона. На посту вице-губернатора Ленобласти он находился с 2012 по 2015 год. Сейчас Богачев развивает базу отдыха «Илоранта», а также является совладельцем трех петербургских компаний.

Шац* продал свою трехкомнатную квартиру на Моховой вместе с фотографиями семьи. Интерьер дизайнеры жилья оформили в стиле лофт: преобладают белые, коричневые и бежевые тома. На стене в коридоре размещалась старая швейная машинка Zinger.

* признан иноагентом в России