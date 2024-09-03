03 сентября 2024, 12:07

Новым владельцем квартиры Шаца оказался бывший вице-губернатор Ленобласти

РИА «Новости»
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Петербургскую квартиру шоумена Михаила Шаца* купил бывший вице-губернатор Ленинградской области Георгий Богачев. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, площадь жилья составляет 82 квадратных метра. Квартиру в центре города продавали за 40 миллионов рублей, но позже снизили цену до 33 миллионов рублей. В марте ее приобрел Богачев.

В канале отметили, что после госслужбы он занимался строительным бизнесом и возглавлял Союз строительных организаций региона. На посту вице-губернатора Ленобласти он находился с 2012 по 2015 год. Сейчас Богачев развивает базу отдыха «Илоранта», а также является совладельцем трех петербургских компаний.

Шац* продал свою трехкомнатную квартиру на Моховой вместе с фотографиями семьи. Интерьер дизайнеры жилья оформили в стиле лофт: преобладают белые, коричневые и бежевые тома. На стене в коридоре размещалась старая швейная машинка Zinger.

* признан иноагентом в России

Санкт-Петербург Иноагенты Квартиры
03 сентября 2024, 10:02
Мигрантов предложили выдворять из России за вмешательство в выборы
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы предложили депортировать мигрантов за участие в избирательных кампаниях. О разработке законопроекта сообщил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram-канале.

Изменения планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект предполагает штрафы до 10 тысяч рублей за привлечение иностранцев к проведению предвыборной агитации.

Нилов обратил внимание на рост таких случаев. Например, управляющие компании в сфере ЖКХ активно привлекают мигрантов к агитации - иностранцы расклеивают и разносят материалы в пользу одного из кандидатов, а не занимаются услугами ЖКХ.

«Это как? Это за деньги наших граждан, вместо уборки улиц, вывоза мусора или благоустройства территории, приезжие коммунальщики влезают в избирательный процесс?» - возмутился парламентарий.

Он назвал подобные ситуации недопустимыми, а любой формат участия мигрантов в выборах - незаконным.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о новом миграционном режиме высылки иностранцев. Согласно документу, мигранты не смогут менять место жительств или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел.

Мигранты Россия Выборы
02 сентября 2024, 20:06
Очевидцы сняли на видео автомобильного зацепера, катавшегося на скейте по Москве
Телеканал «360»
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В Москве молодой человек прицепился к легковушке и прокатился на скейте. Видео с места появилось в распоряжении 360.ru.

Источник уточнил, что экстремала запечатлели на улице Барвихинской.

На кадрах видно, как молодой человек в черной майке сел на скейт и прицепился к машине. Судя по ролику, в качестве троса он использовал рубашку.

Водитель автомобиля выехал вместе с зацепером на дорогу. Дальнейшая судьба любителя адреналина пока неизвестна.

Ранее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова призвала вовремя оградить детей от зацепинга. По ее словам, первые поездки зацеперов нередко заканчиваются смертью или жуткими травмами.

Машины Москва
02 сентября 2024, 14:33
Петербурженка после декрета подала в суд на работодателя и сменила пол
РИА «Новости»
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Сделавшая операцию по смене пола* жительница Санкт-Петербурга попросила районный суд установить факт ее увольнения из организации. Будучи женщиной, она уходила в отпуск по беременности и родам, во время которых фирма ликвидировалась. Об этом заявила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Во время работы в компании жительница Петербурга ушла в отпуск по уходу за ребенком, а по возвращении из него узнала о ликвидации фирмы. После родов жительница Петербурга также сменила пол*, получив документы на мужское имя. На просьбы внести в электронную трудовую книжку данные об увольнении работодатель не отвечал, поэтому она обратилась в суд.

Ранее в Швеции приняли закон, разрешающий менять пол * несовершеннолетним. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что подобные инициативы приведут европейскую страну к вырождению нации. Он добавил, что в Европе операции по смене пола стали прибыльным бизнесом.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Санкт-Петербург Суд
02 сентября 2024, 14:15
«Единообразие и практичность». В России призвали разработать ГОСТы школьной формы
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Председатель «Совета отцов России» Андрей Згонников не первый год пытается добиться введения единообразной качественной школьной формы. О преимуществах такого подхода он рассказал 360.ru.

По его словам, правительству следует разработать ГОСТы на различные виды школьной формы: повседневную, праздничную и спортивную. Главное, чтобы она была доступна по цене, единообразная и практичная.

«Семьи имеют разный материальный достаток. А стоимость школьной формы достаточно высокая. Тем более, что одного комплекта недостаточно. Дети легко пачкают одежду: мел, еда, пыль, грязь после дождя. Любая вещь может порваться. Белые блузки стирать каждый день не очень удобно», - отметил Згонников.

Он добавил, что при смене места жительства и школы родители вынуждены покупать другую школьную форму. Кроме того, дети быстро растут, и приходится приобретать новые вещи для школы.

Глава «Совета отцов России» уверен, что единая школьная форма решит много проблем, включая конфликты учителей, родителей и детей по поводу внешнего вида и одежды в учебном заведении.

«Детям будет прививаться дух коллективизма, традиционные ценности, начиная с одежды и заканчивая совместным решением социально значимых задач», - добавил Згонников.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о мерах поддержки для школьников. В частности, многодетным семьям полагаются выплаты по три тысячи рублей на каждого ребенка на покупку формы.

Дети Школы Школьники

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