Новым гражданам России вместе с паспортами выдали повестки

Елочные игрушки времен Советского Союза могут оказаться самым настоящим сокровищем, ведь за некоторые из них можно выручить до 600 тысяч рублей. Об этом Пятому каналу рассказала антиквар Екатерина Буркова.

По ее словам, люди часто пытаются продать игрушки, выпущенные после 70-х годов XX века, не понимая, что большой ценности они не представляют. Причина - массовое производство.

Специалистов и коллекционеров интересуют елочные украшения, которые выпускались в период с 1936 по 1970 год. Буркова подчеркнула, что именно эти игрушки считаются антиквариатом, потому что они имеют культурную и художественную.

«Их стоимость выросла. Существуют очень редкие наборы, коллекционные, их, как правило, знают, их собрать очень трудно. Был такой детский набор „Чиполлино“. За полную коллекцию цена доходит до 600 тысяч рублей», - пояснила антиквар.

В качестве примера Буркова привела пример. Так, стоимость Чиполлино, который чаще всего выпускался, варьируется от 4,5 до шести тысяч рублей, Генерал Мышь обойдется в 45 тысяч рублей, а Собака-ищейка - в 90 тысяч рублей. Буркова также добавила, что в России антиквариатом признается все, что «больше 50 лет».

Ранее кандидат технических наук Елена Козьякова предупредила, что елочные игрушки не подлежат сертификации , поэтому покупателям нужно самим проверять их качество. Также она посоветовала приобретать керамические или стеклянные изделия, так как пластик может оплавиться прямо на дереве.