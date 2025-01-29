29 января 2025, 14:07

Новым генеральным директором «Фонбета» стал Константин Линев

РИА «Новости»
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Вскоре после публикации информации о задержании Сергея Анохина «Фонбет» объявил имя нового исполняющего обязанности генерального директора. Им стал Константин Линев, сообщила пресс-служба букмекерской компании.

Линев стоял у истоков создания отрасли букмекерства. До новой должности он долгое время занимал позиции исполнительного директора и руководителя по правовым вопросам.

«Мы своим примером будем и дальше стимулировать букмекерские компании России многократно повышать уровни социальной ответственности бизнеса и поддержки развития массового спорта», - прокомментировал Линев свое назначение.

В «Фонбете» подчеркнули, что Анохин покинул пост генерального директора в январе, желая заняться реализацией собственных бизнес-идей.

Однако, как отметил Telegram-канал Mash, до недавнего времени Сергей по документам оставался главой ООО «Фонкор» (юридическое лицо компании - прим. ред.).

Анохина задержали по уголовному делу о даче взятки. По предварительной информации, он передал 50 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов.

Задержания Уголовное дело Задержание экс-гендиректора «Фонбета»
29 января 2025, 14:04
«Все оскорбляет чувства». В РПЦ посетовали на трудную жизнь верующих в современном мире
РИА «Новости»
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В современном мире вся окружающая жизнь — «оскорбление чувств верующих». На это указал протоиерей Андрей Ткачев во время проповеди.

В современном мире вся окружающая жизнь - «оскорбление чувств верующих». На это указал протоиерей Андрей Ткачев во время проповеди.

«Все эти самые голые манекены с лифчиками в витринах магазинов, эстрада наша безумная - это оскорбление чувств верующих», - заявил священнослужитель.

Он добавил, что люди привыкли к этому, потому что знают: все это сгорит. Верующих же ждет другой мир и вечная жизнь.

«Твердо знайте: все, что не на камне, все сгорит. Стойте на камне», - заключил Ткачев.

В прошлом году руководство Санкт-Петербургского государственного университета уволило преподавателя факультета свободных искусств и наук Максима Кулаева, который разместил на стенде в вузе антирелигиозный плакат. Он изображал Юрия Гагарина, который заявил, что не увидел в космосе Бога.

Священники Россия Религия
29 января 2025, 11:52
Глуховский переписал две квартиры в Москве на мать
РИА «Новости»
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Писатель Дмитрий Глуховский* переписал на мать две свои элитные квартиры в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, в декабре оформленный на Глуховского* автомобиль Jaguar арестовали из-за неуплаты штрафа на сумму более 30 тысяч рублей. У писателя были еще три машины - Porsche Panamera, BMW M850i и Range Rover. Он продал их прошлым летом.

Недвижимость Глуховского* арестовать не смогли, потому что она ему больше не принадлежит. Речь идет о квартирах в доме на Петровке. Осенью 2023 года он переписал их на мать. За полтора месяца до этого писателя заочно приговорили к восьми годам лишения свободы за ложные высказывания в адрес российской армии.

Ранее стало известно, что Глуховский* получал деньги от иностранных компаний с 2021 года. Его спонсировали из Австрии, Германии и Бельгии.

*Признан в России иностранным агентом.

Штрафы Рубль Россия Недвижимость Машины Деньги Дмитрий Глуховский Писатели Москва Квартиры
29 января 2025, 03:51
Россияне останутся без длинных выходных в феврале и марте
Freepik
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Россияне останутся без привычных длинных выходных в феврале и марте благодаря оптимизации производственного календаря. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

Россияне отдохнут всего по два дня, так как нерабочими будут 22 и 23 февраля, а также 8 и 9 марта.

Это объясняется тем, что День защитника Отечества выпадает на воскресенье, который является выходным днем при стандартной пятидневной рабочей неделе. Международный женский день - на субботу.

При этом дополнительные выходные сохраняются, но переносятся на 8 мая и 13 июня соответственно, чтобы продлить праздничные дни.

По словам Дударева, это позволит обеспечить россиянам более удобный график отдыха, сделать длинные выходные более сбалансированными и провести те же майские праздники, например, на природе.

Эксперт отметил, что это важно «и в части нагрузки на экономику, когда слишком длинные праздничные периоды в первой половине года могут повлиять на рабочие процессы, и в части учета климатических особенностей нашей страны».

Ранее Дударев назвал июль и октябрь самыми выгодными месяцами для отпуска в 2025 году.

Отдых Россия Работа 23 февраля 8 Марта
28 января 2025, 22:26
Вейпы в России будут под запретом. Что такое болезнь EVALI, от которой умирают люди
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Минздрав, Госдума и Роспотребнадзор запустили законопроект о полном запрете вейпов в России. Они опасны болезнью EVALI, которую так и прозвали недугом вейперов. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин в разговоре с ведущей 360.ru Региной Ореховой рассказал, что это такое.

Болезнь EVALI (electronic-cigarette of vaping product use associated lung injury) - это острое повреждение легких, вызванное потреблением электронных сигарет и вейпов. Как пояснил Овечкин, оно может развиться у человека независимо от сроков и интенсивности парения.

«Заболевание может протекать достаточно тяжело, может потребоваться госпитализация. В определенной степени его клиника связана отчасти с клиникой ковида. При этом также у человека может быть температура, кашель и, что самое важное, может снижаться насыщение крови кислородом - сатурация», - отметил врач.

Он добавил, что в этом случае может потребоваться лечение в стационаре. Проблемой пока является то, что заболевание мало очень изучено.

«Какой-то связи, кроме ситуационной, с тем, что люди действительно употребляли вейп, не выявлено. То есть реальные факторы, реальные вещества, которые могли бы вызвать данные заболевания, так и не были обнаружены, несмотря на все усилия ученых не только в России, но и за рубежом», - подчеркнул Овечкин.

В России случаев смерти от EVALI не регистрировали, хотя были острые отравления. При этом за рубежом такое случаи уже фиксировали.

Курение Болезни Минздрав Врачи Запреты Роспотребнадзор Россия

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