13 января 2025, 16:08

Новые законы защитят россиян от мошенников

РИА «Новости»
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В России будут бороться с финансовым мошенничеством с помощью новых законопроектов. Об этом РИА «Новости» рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«У нас подготовлен целый пакет инициативных законопроектов, направленных на защиту наших граждан, получателей финансовых услуг. Это и продолжение мер по борьбе с мошенниками», - сказала она.

Матвиенко добавила, что меры позволят гарантированно защитить россиян от мошеннических схем при получении услуг.

По итогам 2024 года Сбербанк спас от мошенников больше 300 миллиардов рублей. Сотрудникам удалось отговорить от необдуманных действий около четырех тысяч клиентов, которые попались на удочку преступников.

Ранее крупные российские операторы связи наладили пресечение незаконного доступа к «Госуслугам». Это значительно снизит вероятность получения доступа злоумышленников к данным пользователей.

Законы Мошенничество Россия Валентина Матвиенко
13 января 2025, 19:06
Десерт со стеклом. «ДэнБош» сняли с продажи во «ВкусВилле» после жалобы
РИА «Новости»
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Продажи десерта «ДэнБош» из магазина сети «ВкусВилл» временно приостановили в Москве после информации о попадании в кейс-торт куска стекла. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе продуктового ретейлера.

В столичных Telegram-каналах ранее появилась информация о том, что покупательнице из Москвы в десерте попалось стекло. При этом упаковка кейс-торта не была повреждена или вскрыта.

Во «ВкусВилле» уточнили, что девушка обратилась с жалобой 10 января. Курьер забрал упаковку, в которой нашли фрагмент, однако это был кусочек пластика.

В магазине заявили, что стекло на производстве не используется. После этого было принято решение приостановить продажи десерта до выяснения всех обстоятельств.

«Основная задача - выявить возможные риски, связанные с целостностью упаковки», - отметили в торговой сети.

В последних числах декабря «ВкусВилл» временно приостановил реализацию пельменей «Мясное ассорти» после информации об отравлении двух детей. В результате проверки Роспотребнадзор выяснил, что в пельменях была бактерия сальмонелла.

Магазины Курьеры Москва
13 января 2025, 18:17
Доходы от продажи нефти предложили распределить между россиянами
РИА «Новости»
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Госдуме предложили рассмотреть инициативу о перечислении россиянам части доходов от экспорта полезных ископаемых. Законопроект зарегистрировали в базе данных нижней палаты парламента.

Инициатором выступила член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Анжелика Глазкова. Она предложила создать Фонд социальной справедливости, который распределит экспортные доходы между гражданами.

По ее задумке, новая структура начнет работать с 1 января 2026 года. Ежегодный вклад в капитал фонда составит минимум 15% от средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Россиянам откроют специальные счета в банке с подконтрольным государству контрольным пакетом акций.

В качестве примера Глазкова привела штат Аляска, где местным жителям порядка 50 лет перечисляют четверть доходов от продажи нефти.

Ранее в Госдуме предложили решение проблемы с авансами после новогодних каникул.

Госдума РФ Доходы Нефть Россия
13 января 2025, 16:19
Урезать тех, кто рассчитывает на льготы. Зачем Госдума решила уточнить понятие «отпуск»
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы предложили конкретизировать понятие отпуска в Трудовом кодексе, чтобы устранить противоречия при определении непрерывного стажа работы и расчете компенсаций. Об этом 360.ru рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

Он уточнил, что в России действуют разные льготы, на которые имеют право люди с непрерывным стажем работы. Некоторые уходят в отпуск по уходу за больными родственниками, в декрет или другие виды отпусков, но их стаж при этом не прекращается. Кто-то фактически работает недолго, но по документам имеет десятилетия трудового стажа.

«Хотят внести корректировки, чтобы срезать категорию людей, которые рассчитывают на эти льготы», - уточнил Мурадян.

Брянская областная дума ранее выступила с инициативой об уточнении понятия «отпуск», которая предполагает внесение изменений в статью 107 Трудового кодекса.

Льготы Госдума РФ Отпуск Россия Работа
13 января 2025, 15:59
Пойманного в борделе мигранта-трансгендера Ларису выдворили из России
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Мигранта, работавшего в борделе Екатеринбурга в образе женщины, выгнали из России. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Полиция в ходе рейда накрыла массажный салон на улице Черепанова, где клиентам оказывали интимные услуги. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мигрантов, один из которых назвался Ларисой, в честь умершей тети. В Россию он приехал, чтобы заработать на операцию по смене пола.

Проверка показала, что трансгендер* находился на российской территории нелегально. На него завели дело по статье о нарушении миграционного режима и выдворили из страны. Второй задержанный находится под арестом.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов провел новогодний рейд по публичным домам Санкт-Петербурга. Парламентарий заявил, что добьется закрытия борделей.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Мигранты ЛГБТ

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