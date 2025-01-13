Новые законы защитят россиян от мошенников

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«У нас подготовлен целый пакет инициативных законопроектов, направленных на защиту наших граждан, получателей финансовых услуг. Это и продолжение мер по борьбе с мошенниками», - сказала она.

Матвиенко добавила, что меры позволят гарантированно защитить россиян от мошеннических схем при получении услуг.

По итогам 2024 года Сбербанк спас от мошенников больше 300 миллиардов рублей. Сотрудникам удалось отговорить от необдуманных действий около четырех тысяч клиентов, которые попались на удочку преступников.

Ранее крупные российские операторы связи наладили пресечение незаконного доступа к «Госуслугам». Это значительно снизит вероятность получения доступа злоумышленников к данным пользователей.