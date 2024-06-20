20 июня 2024, 15:07

Новые случаи отравления с признаками ботулизма выявили в Москве

РИА «Новости»
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Специалисты московского управления Роспотребнадзора в ходе опроса более 1000 человек нашли 83 отравившихся с признаками ботулизма разной степени проявления. Из них 11 пострадавших находятся в больницах. Остальных отправили под наблюдение врачей. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

Мероприятие провели в рамках санитарно-эпидемиологического расследования после вспышке ботулизма среди горожан, употреблявших в пищу салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке.

Также специалисты обнаружили нарушения технических регламентов производителями продуктов этого блюда и остановили действия 113 деклараций на их товары.

Общий объем изъятых и уже готовых блюд, а также средств для приготовления, которые представляют опасность для здоровья потребителей, превысил 70 тонн.

Ранее московское управление Роспотребнадзора сообщило, что все изъятые продукты с ботулизмом отправили для утилизации на мусоросжигательный завод. По данным на четверг, 20 июня, таким образом уже уничтожили 20 тонн неликвидной еды.

В рамках расследования уголовного дела об отравлении и торговле салатами с ботулотоксином следователи задержали директора «Кухни на районе» Антона Лозина , руководителя отдела качества компании Елену Машкову и директора компании поставщика продуктов «Савон-К» Владимира Шина. По решению суда, все они находятся п од домашним арестом.

Еще одного обвиняемого по делу о некачественных услугах - повара фирмы-поставщика Карима Норматова - поместили под стражей до 15 августа.

Роспотребнадзор Продукты Москва Ботулизм Случаи ботулизма в России
20 июня 2024, 15:27
Ефимов: жилье и соцобъекты построят в Даниловском районе Москвы по программе КРТ
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На юге столицы расположены неэффективно используемые участки. В ближайшее время их реорганизуют по программе комплексного развития территорий, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на юге города расположены два участка площадью почти 30 гектар. Они входят в один проект комплексного развития территорий. Работы здесь предполагают строительство более миллиона квадратных метров недвижимости.

«По итогам реорганизации участков в районе появится более 16 тысяч рабочих мест», - рассказал Ефимов.

Согласно проекту, здесь появится 525 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, а также 569 тысяч квадратных метров социальных и деловых проектов. В будущем здесь построят школу и два детских сада, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Кроме того, на территории построят офисы, ТРЦ, магазины, банки, кафе и рестораны, оборудуют площадки для занятий спортом, разместят стоянки и автомастерские», - добавил он.

Банки Школы Строительство Работа Недвижимость Москва
20 июня 2024, 12:06
Песков раскрыл, где будут жить подаренные Ким Чен Ыном собаки
РИА «Новости»
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Две охотничьи собаки редкой северокорейской породы пхунсан, которых Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину, будут жить в Москве. Об этом в комментарии Life заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ответ на вопрос о кличках для новых питомцев пресс-секретарь президента уточнил, что пока Путин не дал им имена.

«Конечно, нет, когда бы он мог успеть», - ответил он.

Жить собаки, по словам Пескова, будут в Москве.

История породы пхунсан может насчитывать более шести столетий, отмечал в беседе с РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Пхунсаны - охотники, на родине их высоко оценивают за сильный характер и энергичность и используют для добычи крупного зверя», - подчеркнул эксперт.

Ким Чен Ын Дмитрий Песков Собаки Владимир Путин
20 июня 2024, 10:37
Тонкая игра природных факторов. Синоптик оценил вероятность смерча в Москве 20 июня
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Такое природное явление, как смерчи, предсказать с высокой точностью крайне трудно, заявил в беседе с 360.ru синоптик Александр Шувалов. По оценке специалиста, вероятность смерча в столице и Подмосковье 20 июня составляет 10-20%.

«Для возникновения смерча нужен целый ряд факторов, в частности очень большие контрасты температуры, достигающие 10-15 градусов на фронтальном разделе», - пояснил он.

В столичном регионе условия для образования смерча в определенной степени есть. Но вероятность действительно невысока. Составляет она 10-20%, указал собеседник 360.ru.

Более высокая вероятность смерчей - от 30 до 40% - к северо-востоку от Москвы в Ярославской, Костромской областях и на востоке Вологодчины.

Шувалов отметил, что ранее в Москве уже бывали смерчи - в 1904 году такое природное явление затронуло столицу. Порожденные им разрушения описывал в том числе Владимир Гиляровский.

В 1998 году и 2012-м смерчи фиксировали в Подмосковье, добавил Шувалов. Но один из самых крупных и разрушительных - так называемый ивановский смерч - произошел 40 лет назад.

«Тогда было до 70 погибших и большие разрушения. „Ивановский“ смерч был наиболее заметный и разрушительный», - добавил собеседник 360.ru.

Возвращаясь к сегодняшнему дню, однозначно можно говорить о сильных проливных дождях и грозах, указал синоптик. С 12:00 до 18:00 местами в Москве и области ожидается град, при грозе прогнозируется и шквалистое усиление ветра.

«А по смерчу нельзя сказать однозначно, потому что это очень тонкая игра факторов», - заключил специалист.

Погода Погода в Москве
20 июня 2024, 01:21
В Госдуме предложили запретить иностранцам работать в такси
Freepik
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Иностранцам могут запретить работать водителями такси по всей России. Обсудить такую инициативу предложила член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова. Об этом сообщила «Российская газета».

Запрет на работу иностранцев в такси уже действует в 16 регионах России. По словам Удальцовой, эта мера показала свою эффективность. Например, в Челябинской области после введения такого запрета преступность снизилась на 40%.

Ранее фракция СРЗП предложила законопроект о запрете на работу мигрантов в наиболее чувствительных сферах экономики, в том числе, в такси. Анастасия Удальцова выразила уверенность, что законопроект можно доработать и вернуться к нему.

В начале мая мигрантам запретили работать таксистами в Курской области. Такое решение принял глава региона Роман Старовойт. Прежде чем подписать постановление, губернатор провел интернет-опрос. За запрет работы мигрантов проголосовали 82% подписчиков. Роман Старовойт допустил, что в будущем запрет может распространиться и на другие отрасли экономики.

Мигранты Госдума РФ Запреты Россия Такси

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