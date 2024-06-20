Новые случаи отравления с признаками ботулизма выявили в Москве

Мероприятие провели в рамках санитарно-эпидемиологического расследования после вспышке ботулизма среди горожан, употреблявших в пищу салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке.

Также специалисты обнаружили нарушения технических регламентов производителями продуктов этого блюда и остановили действия 113 деклараций на их товары.

Общий объем изъятых и уже готовых блюд, а также средств для приготовления, которые представляют опасность для здоровья потребителей, превысил 70 тонн.

Ранее московское управление Роспотребнадзора сообщило, что все изъятые продукты с ботулизмом отправили для утилизации на мусоросжигательный завод. По данным на четверг, 20 июня, таким образом уже уничтожили 20 тонн неликвидной еды.

В рамках расследования уголовного дела об отравлении и торговле салатами с ботулотоксином следователи задержали директора «Кухни на районе» Антона Лозина , руководителя отдела качества компании Елену Машкову и директора компании поставщика продуктов «Савон-К» Владимира Шина. По решению суда, все они находятся п од домашним арестом.

Еще одного обвиняемого по делу о некачественных услугах - повара фирмы-поставщика Карима Норматова - поместили под стражей до 15 августа.