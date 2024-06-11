11 июня 2024, 16:00

Новые регионы поучаствуют во всероссийских конкурсах в области охраны труда

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Всероссийские конкурсы в области охраны труда стартовали 10 июня и продлятся до 10 сентября. Торжественное награждение победителей и призеров пройдет 11 сентября в Сочи, сообщила пресс-служба Минтруда России.

В конкурсах каждый год участвуют специалисты из разных отраслей экономики, организации среднего и малого бизнеса. Прогрессивные работодатели демонстрируют свои концепции и методы, самые эффективные практики организации безопасной трудовой среды.

Поучаствовать в соревнованиях пригласили предприятия из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Всего будет шесть номинаций. Заявки на участие можно подать до 30 июня на сайте.

В России можно получить бесплатную консультацию по трудовым правам , а также пожаловаться на работодателя из-за их нарушений. Для этого существует сервис «Дежурный инспектор».

Сочи Минтруд РФ Россия Бизнес Экономика конкурсы
11 июня 2024, 15:55
Путин вручит государственные премии в День России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В День России состоится торжественная церемония вручения государственных премий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Двенадцатого июня, в День России, в Большом Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения государственных премий Российской Федерации», - уточнили в Кремле.

Президент Владимир Путин вручит золотые медали «Герой Труда Российской Федерации». Государственных премий удостоятся работники науки и технологий, литературы и искусства. Также их вручат россиянам за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2023 год.

В Токио на празднование Дня России собрались свыше 50 руководителей посольств разных стран в Японии. Туда же к зданию дипмиссии прибыли более 350 гостей. Люди выстроились в очередь, чтобы лично поприветствовать российского посла Николая Ноздрева.

Кремль Россия Владимир Путин Литература Технологии Наука
11 июня 2024, 13:15
Уровень бедности в России продолжил снижаться в 2024 году
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Тренд на снижение уровня бедности продолжается в 2024 году. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора ВНИИ труда Владимир Смирнов. Его процитировало РИА «Новости».

По данным Росстата, число россиян с низкими доходами в первом квартале 2024 года сократилось на 3,7 миллиона человек по сравнению с тем же периодом 2023-го. Как отметил Смирнов, в это время года уровень бедности всегда достигает пиковых значений, а в четвертом квартале обычно снижается.

«Это происходит из-за того, что выплаты заработной платы, пенсий и пособий обычно осуществляются перед окончанием года», - пояснил он.

Снижение уровня бедности, как уточнил Смирнов, является закономерным результатом из-за влияния целого ряда факторов. Сюда относится и повышение уровня прожиточного минимума и МРОТ с 1 января, адресные меры социальной поддержки и другие направления.

Накануне глава правительства Михаил Мишустин озвучил минимальный размер оплаты труда , который установят в 2025 году. По его словам, сумма составит свыше 22 тысяч рублей в месяц.

Пенсия Выплаты в России Доходы Россия Росстат
11 июня 2024, 10:50
Климатолог Карнаухов: частые дожди в мегаполисах могут быть связаны с аэрозолями
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Многие считают, что мегаполисы "притягивают" непогоду в отличие от сельской местности. Частые дожди в мегаполисах могут быть связаны с аэрозолями, сообщил климатолог, биофизик Алексей Карнаухов в эфире радио Sputnik.

Многие считают, что мегаполисы \"притягивают\" непогоду в отличие от сельской местности. Частые дожди в мегаполисах могут быть связаны с аэрозолями, сообщил климатолог, биофизик Алексей Карнаухов в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, в атмосфере мегаполисов всегда содержится повышенное количество аэрозолей – то есть центров конденсации. Ими зачастую является пыль, которая поднимается из-под колес автомобилей.

Некоторое увеличение частоты осадков над мегаполисами действительно есть, однако придавать этому фактору слишком большое значение не стоит, отметил Карнаухов.

Пенсия Выплаты в России Доходы Россия Росстат
11 июня 2024, 10:03
ФСБ задержала чиновников в Карачаево-Черкесии по делу о хищениях
Читайте нас в: Google Новости
Группу высокопоставленных чиновников и сотрудников правоохранительных органов Карачаево-Черкесии задержали по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ.

«Установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы „Развитие сельского хозяйства КЧР“», - передали в службе безопасности.

Общий ущерб - около 60 миллионов рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». У подозреваемых изъяли вещественные доказательства, указывающие на совершенное ими преступление.

Ранее чиновника Приамурья заподозрили в крупной взятке. Предположительно, госслужащий получил от руководителя одной их организации деньги и машину, а в обмен обещал помочь компании в вопросе заключения муниципальных контрактов. Общая сумма ущерба от преступления составила 5,5 миллиона рублей. Подозреваемого заключили под стражу.

Хищения Преступления ФСБ Чиновники

Новости по теме