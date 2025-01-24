24 января 2025, 09:39

Новые ограничения для иноагентов рассмотрят в ГД 28 января

Global Look Press
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Комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства других стран во внутренние дела России обсудит новые ограничения для иноагентов 28 января. Об этом сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Для лиц и организаций, которые пытаются „просвещать“ и „образовывать“ нашу молодежь в интересах противника, сеять национальную рознь, искажать историю, призывать к расчленению России, не должно остаться никаких шансов реализовать их планы», - отметил парламентарий.

На заседании могут утвердить пакет законопроектов, в том числе о запрете на осуществление иноагентами просветительской и образовательной деятельности.

Депутаты также планируют поделиться мнениями об инициативе по введению запрета иностранным агентам получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций.

В пакет предложений включат и инициативу о возможности заочного привлечения таких лиц к административной ответственности, если они находятся за рубежом и нарушают порядок деятельности.

Также депутаты намерены призвать усилить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов, которые публикуют иноагенты.

В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон о специальных счетах для иностранных агентов, на которые будут зачислять средства от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, а также процентов по вкладам.

Госдума РФ Россия Иноагенты
24 января 2025, 09:14
«Должна быть мотивация». Поддубный — о конкуренции среди военкоров
РИА «Новости»
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Известных на всю страну военных корреспондентов не так много, и работают они зачастую бок о бок. О конкуренции между журналистам ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал военкор Евгений Поддубный.

Однако среди военкоров действительно существует специфическая профессиональная борьба.

«Здесь, скорее, борьба профессиональная, специфическая. Свой „гамбургский счет“, конечно, присутствует», - заключил журналист.

В декабре 2024 года Поддубному присвоили звание Героя Россия. Президент Владимир Путин назвал военкора одним из тех сильных и мужественных журналистов, которые объективно отражают события с поля боя.

«Должна же быть какая-то мотивация, KPI какой-то, внутренние соревнования», - отметил журналист.

Поддубный признался, что среди военкоров у него есть близкие друзья.

«Но как я могу с Сашей Коцем бороться за первенство, если мы очень близкие друзья? Мы вообще живем в одной комнате в командировке. Ну, что мы там будем, дулю держать под подушкой? Да нет, конечно», - заявил собеседник 360.ru.

В этом смысле уникальное положение у военного корреспондента Александра Сладкова, считает Поддубный.

Журналистика
23 января 2025, 22:36
В Госдуме призвали наказать цыган за детскую свадьбу
РИА «Новости»
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Вопрос воспитания детей в цыганских общинах призвали поднять в Государственной думе. Об этом в разговоре с Lenta.ru заявила председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Так в Госдуме отреагировали на сообщение о свадьбе цыганских детей восьми и 13 лет в Астрахани. Останина отметила, что цыганские общины должны жить по законам Российской Федерации.

«Мне представляется, что хватит уже испытывать робость перед национальными традициями, которые, к великому сожалению, почему-то становятся выше, чем наши законы», - заявила глава комитета.

Она призвала наказать родителей, которые лишают подрастающее поколение возможности получать образования. Останина заявила, что нельзя разделять цыганские и нецыганские семьи, подход ко всем должен быть одинаковым.

«Мы должны как-то публично в общественном пространстве начинать обсуждать это», - добавила Останина.

Ранее в СМИ появилась информация о свадьбе восьмилетнего мальчика и 13-летней девочки в цыганской общине в Астрахани. Мероприятие прошло в роскошном ресторане, где гостей встречали с шампанским и дождем из долларов.

Дети Свадьбы Образование Цыганская диаспора
23 января 2025, 20:03
Общий размер маткапитала с февраля вырастет до 912 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Размер материнского капитала на второго ребенка, если семья не использовала сертификат на первого, после февральской индексации составит 912 тысяч рублей. Это почти на 80 тысяч рублей больше, чем в 2024 году. Об этом рассказал глава Минтруда России Антон Котяков, сообщает ТАСС.

«Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тысяч рублей, это почти на 80 тысяч больше, [чем в 2024 году]», - сказал он.

С 1 февраля размер сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч рублей и составит 690 тысяч рублей. Если в семье уже есть ребенок, то при рождении второго родители получат дополнительные 222 тысячи рублей.

Поддержка многодетных семей - это важнейшая задача , стоящая перед государством. Об этом ранее заявил Никита Чаплин, депутат Государственной думы, член комитета по бюджету и налогам. Он предложил включать в трудовой стаж период ухода за детьми. Депутат отметил, что при формировании пенсионных прав женщин необходимо учитывать их значительный вклад в развитие общества.

Рубль Дети Семья
23 января 2025, 12:29
«Зима споткнулась». В Москве снова началась затяжная оттепель
РИА «Новости»
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Весна в Москве наступит раньше положенного времени, но говорить о конкретных сроках пока рано. Об этом 360.ru сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сейчас рано об этом говорить, о конкретных сроках. Можно сказать, что зима споткнулась. Мы опять вступаем в затяжную оттепель со всеми вытекающими. Февраль будет на несколько градусов теплее, март на несколько градусов теплее, снега у нас нет. То есть все говорит о том, что обойдется без жесткого половодья, и весна наступит раньше сроков», - объяснил синоптик.

Насколько раньше наступит весна, пока спрогнозировать невозможно.

«Но в любом случае, у нас очень теплая погода продолжается. Уже в выходные оттепель на следующей неделе вообще до 4. Там осадки в дожди будут переходить. Поэтому после двухдневного холода мы опять возвращаемся в затяжные оттепели», - подчеркнул Тишковец.

Народные приметы, согласно которым после слякотной зимы не будет жаркого лета, не работают, добавил специалист.

«Нет никакой корреляции между каким-то там летом и какой-то зимой. Это совершенно по другим законам все работает. Про лето - пока ничего я не вижу там особенного. Обычное, умеренное, спокойное лето», - заключил синоптик.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что на этой неделе в столице будет преобладать пасмурная погода.

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