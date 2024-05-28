28 мая 2024, 22:34

«Новые люди» с певицей Викторией Дайнеко посетили центр «Рысиный патруль»

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Депутаты от партии «Новые люди» готовят законопроект о реабилитационных центрах для диких животных. Подобные учреждения должны появиться в каждом регионе России, заявил заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

Рыкунова провела для гостей экскурсию, рассказала о содержании животных в центре и раскрыла планы развития «Рысиного патруля». Участники встречи передали угощения для питомцев.

Ранее стало известно о массовой миграции молодых лосей в российские города. Напуганные животные часто попадают под машины, что заканчивается для них гибелью. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим, а в темное время суток включать противотуманные фары.

Вместе с певицей Викторией Дайнеко и активистами проекта «Мы в ответе за них» Арапов посетил центр «Рысиный патруль». Группа центра экстренно выезжает на вызовы, размещает животных в вольере для карантина и реабилитации, а также оказывает срочную ветеринарную помощь.

«Крайне важно, чтобы в каждом регионе Российской Федерации открывались такие центры, и они должны иметь все виды поддержки. Сохранение природного наследия - одна из приоритетных наших задач», - подчеркнул парламентарий.

По его словам, разрабатываемый законопроект урегулирует деятельность реабилитационных центров и приютов для диких животных.

Дайнеко является другом центра «Рысиный патруль». Певица узнала об организации, когда пыталась разобраться с соседом, который держал дома дикую пуму. Директор центра Анна Рыкунова помогла артистке и поддержала ее в сложившейся ситуации.

«„Рысиный патруль“ - настоящие профессионалы своего дела, которые не только спасают животных, пострадавших от рук человека, но и занимаются подготовкой к реинтродукции редкого для многих регионов вида европейской рыси», - подчеркнула Дайнеко.

Депутаты Россия Животные Экология
28 мая 2024, 20:58
Разговоры об изъятии «Вредных советов» назвали спекуляцией
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Прокуратура Красноярского края отказалась подавать иск в суд об изъятии тиража книги Григория Остера «Вредные советы». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований», - указали в надзорном ведомстве.

Накануне с требованием изъять из оборота и уничтожить сборник детских стихов потребовала прокуратура Каратузского района. Ведомство выявило в произведении описания жестокости, насилия, а также антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику. Позднее стало известно, что книги стали убирать с продажи по всему Красноярскому краю.

Книги Суд Дети Красноярский край
28 мая 2024, 19:06
Власти не будут блокировать YouTube на территории России
Unsplash
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Правительство не принимало никаких решений касательно блокировки видеохостинга YouTube. Об этом сообщил ТАСС.

Планы об ограничении доступа к YouTube не стоят в повестке, указало правительство в ответе на вопросы депутатов Госдумы.

«В настоящее время решения об ограничении доступа к видеохостингу YouTube не принимались», - подчеркнули в кабмине.

В правительстве добавили, что сервис принадлежит компании Google, к которой в России применяются меры понуждения к исполнению требований законодательства.

Ранее видеохостинг не стал удалять со своей платформы более 60 тысяч противоправных материалов, несмотря на требования РКН. По итогам прошлого года, сумма штрафов компании Google составила порядка 4,61 миллиарда рублей.

Google Блокировки Депутаты Россия YouTube
28 мая 2024, 18:58
СДЭК не уведомил Роскомнадзор об утечке данных
Pxhere
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Роскомнадзор не получал уведомление от СДЭК об утечке персональных данных. От этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«По состоянию на 17:00 28 мая 2024 года такие уведомления в ведомство от СДЭК не поступили», - сообщили в регуляторе.

По закону оператор, допустивший утечку персональных данных, должен в течение суток сообщить в Роскомнадзор.

Сбой в работе международного оператора экспресс-доставки произошел 26 мая - была нарушена работа вычислительных мощностей , в результате не работают ни сайт, ни приложение. В СДЭК отметили, что сервис доставки работает над возобновлением выдачи заказов , он также заготовил резервные схемы.

Ранее международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за крупный сбой в работе логистической компании. Для взлома использовали вирус-шифровальщик.

Законы Роскомнадзор Работа Утечки данных
28 мая 2024, 17:57
Стала известна возможная причина масштабного сбоя в работе СДЭК
РИА «Новости»
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Международная хакерская группа Head Mare взяла на себя ответственность за крупный сбой в работе логистической компании СДЭК. Об этом сообщили «Ведомости».

Для взлома использовали вирус-шифровальщик. Эту информацию подтвердили источники в одной из крупных компаний в сфере информационной безопасности, в также в СДЭК.

«Хакеры рассказали о взломе СДЭК в своем аккаунте в соцсети X», - отметили авторы материала.

СДЭК уже третий день подряд не может возобновить выдачу посылок после масштабного сбоя. Представители компании отметили, что продвинулись в восстановлении работы. Однако полностью возобновить деятельность пока не получилось.

Работа Магазины Хакеры

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