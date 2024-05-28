«Новые люди» с певицей Викторией Дайнеко посетили центр «Рысиный патруль»

Рыкунова провела для гостей экскурсию, рассказала о содержании животных в центре и раскрыла планы развития «Рысиного патруля». Участники встречи передали угощения для питомцев.

Ранее стало известно о массовой миграции молодых лосей в российские города. Напуганные животные часто попадают под машины, что заканчивается для них гибелью. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим, а в темное время суток включать противотуманные фары.

Вместе с певицей Викторией Дайнеко и активистами проекта «Мы в ответе за них» Арапов посетил центр «Рысиный патруль». Группа центра экстренно выезжает на вызовы, размещает животных в вольере для карантина и реабилитации, а также оказывает срочную ветеринарную помощь.

«Крайне важно, чтобы в каждом регионе Российской Федерации открывались такие центры, и они должны иметь все виды поддержки. Сохранение природного наследия - одна из приоритетных наших задач», - подчеркнул парламентарий.

По его словам, разрабатываемый законопроект урегулирует деятельность реабилитационных центров и приютов для диких животных.

Дайнеко является другом центра «Рысиный патруль». Певица узнала об организации, когда пыталась разобраться с соседом, который держал дома дикую пуму. Директор центра Анна Рыкунова помогла артистке и поддержала ее в сложившейся ситуации.

«„Рысиный патруль“ - настоящие профессионалы своего дела, которые не только спасают животных, пострадавших от рук человека, но и занимаются подготовкой к реинтродукции редкого для многих регионов вида европейской рыси», - подчеркнула Дайнеко.