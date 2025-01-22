22 января 2025, 13:52

«Новые люди» объяснили необходимость разрешить заключенным заводить питомцев

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Реализация идеи разрешить заключенным заводить животных поспособствует социализации осужденных. Об этом в обращении к Минюсту сообщил депутат от партии «Новые люди» Георгий Арапов.

По его словам, в России из 100 тысяч освобожденных 44 тысячи снова совершают преступления. Взаимодействие с домашними животными может стать дополнительной мерой социализации.

«Взаимодействие заключенных с животными положительно влияет на их психическое состояние и уровень агрессии, является мотивацией к хорошему поведению, способствует формированию навыков общения», - подчеркнул парламентарий.

По его словам, разрешить заключенным заводить питомцев можно в качестве эксперимента в нескольких исправительных учреждениях.

«Животные могут быть взяты из приютов для бездомных животных, что также будет способствовать решению проблемы нехватки в России указанных приютов», - добавил Арапов.

Мера позволит уменьшить количество рецидивов , заключил депутат.

Заключенные Животные
22 января 2025, 14:19
Оппозиционная журналистка Асия Несоевая могла выдумывать свои статьи
Freepik
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Оппозиционную журналистку Асию Несоевую заподозрили в выдумывании данных для своих материалов. Об этом сообщил RT.

Журналисты отметили, что многие СМИ стали массово удалять ее статьи со своих сайтов. Например, издание «Холод»* удалило материал с заголовком «Мама, не звони командирам и не ищи их номера». То же произошло со статьей Несоевой в издании «Важные истории»*.

Медиа-холдинг Ксении Собчак «Осторожно, новости» также убрал материал журналистки. В Telegram-канале холдинга отметили, что на момент сотрудничества с ней было несколько оснований для доверия Несоевой. Во время написания статьи она вела онлайн-трансляцию своих перемещений и присылала фотографии с отчетами. Кроме того, журналистку неоднократно номинировали на премию «Редколлегия».

* СМИ, признанные иностранным агентом по решению Министерства юстиции России

Журналистика Россия
22 января 2025, 14:08
«Есть специальные копилочки». Многоженец Сухов рассказал о тратах на семью из 34 человек
360.ru
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Многоженец Иван Сухов рассказал о тратах на семью из 34 человек. Он дал интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

«В месяц сейчас на еду, на питание, на лекарства, на коммуналку - 75 тысяч рублей. Ну, 77 вышло в этом месяце уже, продукты подорожали чуток», - рассказал Сухов.

По его словам, он покупает женам одежду раз в три-четыре года.

«Раз в какое время, в три, в четыре года, в зависимости от изношенности вещей, жены заказывают покупки. Я готовлюсь к этому, откладываю. У меня есть специальные копилочки для одежды, туда-сюда», - отметил многоженец.

Депутат Виталий Милонов в декабре напомнил, что многоженство в России запрещено. По его словам, это грубое вмешательство в прерогативу государственного закона. Религиозные традиции не могут регламентировать характер и порядок заключения браков. Российские мусульмане «многоженством не болеют», заявил парламентарий.

Рубль Лекарства Питание Семья Продукты
22 января 2025, 01:00
Ад на райском курорте. Российским туристам пришлось разбить палатки в аэропорту Гаваны
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Россияне более 30 часов ждут рейса из Гаваны в Москву. Некоторые из них разбили в аэропорту настоящий палаточный лагерь, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, туристы больше суток провели в терминале. После того, как они установили палатки, власти согласились предоставить путешественникам номера в отелях.

Mash утверждает, что кубинцы, которые тоже оказались в числе ожидающих, пытались прорваться на борт самолета силой. Всего на Кубе застряли 250 россиян - еду и воду им не давали. Предположительно, рейс перенесли из-за технических проблем с лайнером Boeing 777-31h.

MSK1.ru со ссылкой на одного из туристов сообщил, что питание в терминале все же организовали, хотя и скудное. По словам россиянина, воды дали еще в самолете «по стакану», утром путешественников накормили в отеле.

Тот же источник сообщил, что россиян уже посадили в самолет - после 32 часов ожидания. Однако борт еще не поднялся в небо.

О застрявших на Кубе россиянах стало известно в ночь на 21 января. Позднее прокуратура РФ взяла ситуацию на контроль. В надзорном ведомстве подчеркнули, что права российских пассажиров не нарушались.

Куба Прокуратура РФ Туризм Отели Самолеты
21 января 2025, 17:29
«Цифровая тюрьма». К чему приведут рейтинги покупателей на маркетплейсах
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Рейтинги покупателей на маркетплейсах не только не повысят культуру отношений по линии продавец-покупатель, но они еще и идут в разрез с законом о нераспространении персональных данных. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказал юрист Александр Толмачев.

Социальный рейтинг или рейтинг покупателей ввели в Китае в 2010 году.

«Через 15 лет введения такого рейтинга в Китае сегодня человек даже билет не может купить на самолет, переехать на поезде в какой-то другой город без этого самого рейтинга. Его просто не пустят на поезд. Кстати, в Москве уже введен такой рейтинг для таксистов, „Яндекс Такси“. Теперь не только мы ставим лайки или минусы этим таксистам, теперь таксисты говорят: „Ой, знаете, у Вас рейтинг плохой, я Вас в поездку не возьму“», - объяснил специалист.

Эта система никак не связана с интересами людей, она связана только с глобальной экономикой. Рейтинг покупателей нанесет глобальный удар по населению через пять-шесть лет.

«Так как мы взяли китайскую модель управления именно в цифровой экономике, я вас уверяю, через пять-шесть лет мы придем к тому самому социальному рейтингу, от которого китайцы сегодня воют и говорят, что мы находимся в цифровой тюрьме. Чтобы этого не было, сегодня нужно сказать: ребята, никаких этих самых рейтингов вводить не надо, и дело не в сохранении персональных данных, а дело в том, что это внедрение в нашу возможность потом каким-то образом реализовывать свои права», - подытожил юрист.

По его словам, когда социальный рейтинг будет связан с цифровыми деньгами, покупатели не смогут потратить на свои нужды «даже копеечку».

Рейтинги Экономика Маркетплейсы

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