Новые арт-объекты появились на Аллея Спортивной Славы в Москве
В Москве на Аллее Спортивной Славы у станции метро «Воробьевы горы», посвященной звездам зимних Олимпийских игр, появились арт-объекты, представляющие 15 олимпийских дисциплин. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.
Арт-инсталляции выполнили из сатинированной стали, напоминающей о зимнем холоде, а прозрачные элементы создадут ассоциации со льдом.
«Композиция, посвященная каждому из них, состоит из нескольких металлических стел квадратного сечения, декоративных вертикальных прозрачных элементов из акрила и информационной таблички», - рассказали в департаменте.
Каждый арт-объект оборудовали информационной табличкой, на которую нанесли логотипы соответствующего вида спорта, краткое описание на русском и английском языках и QR-код. Сканировав его, посетители смогут получить доступ к расширенной информации об экспозиции.
Проложенная между эскалаторной галереей и улицей Косыгина аллея соединила метро «Воробьевы горы» с канатной дорогой и горнолыжным комплексом. Она стала популярным местом для отдыха и прогулок у жителей города.
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