Новые арт-объекты появились на Аллея Спортивной Славы в Москве

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Арт-инсталляции выполнили из сатинированной стали, напоминающей о зимнем холоде, а прозрачные элементы создадут ассоциации со льдом.

«Композиция, посвященная каждому из них, состоит из нескольких металлических стел квадратного сечения, декоративных вертикальных прозрачных элементов из акрила и информационной таблички», - рассказали в департаменте.

Каждый арт-объект оборудовали информационной табличкой, на которую нанесли логотипы соответствующего вида спорта, краткое описание на русском и английском языках и QR-код. Сканировав его, посетители смогут получить доступ к расширенной информации об экспозиции.

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