Новые апартаменты в Москве подорожали за месяц до 12%

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По итогам сентября средняя стоимость квадратного метра возросла больше всего в новостройках на севере Москвы - на 12%, составив 410,7 тысячи рублей. Об этом сообщили «Известия» , ссылаясь на аналитику компании «Бон Тон».

Как отметили эксперты по недвижимости, в ВАО стоимость выросла на 5,9% - до 346,5 тысячи рублей за метр, а в СЗАО - на 3,9%, до 341,8 тысячи, в ЮЗАО - на 0,8%, до 348,7 тысячи рублей. По словам аналитиков, средняя цена жилья в сентябре достигла 22,2 миллиона рублей, увеличившись на 0,5% за месяц.

В «Бон Тон» рассказали, что самый бюджетный по стоимости среди округов - ЗелАО. Там средневзвешенная цена за «квадрат» - 186,4 тысячи рублей ( 0,4% за месяц). Самым дорогостоящим по-прежнему остался ЦАО, хотя стоимость метра снизилась на 1,6%, до 797,6 тысячи рублей.

«Наибольший рост цен за месяц, который зафиксирован в сентябре в САО, связан с ростом стадии строительной готовности в большинстве комплексах. В этом округе большая часть проектов относится к бизнес-классу, которые реализуются на заключительной стадии строительной готовности», - объяснила генеральный директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

Ранее стало известно, что Москва выделит средства на комплексное развитие территорий в 2024–2026 годах.