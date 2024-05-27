27 мая 2024, 18:33

Новую ввозную пошлину на вина из стран НАТО назвали запретительной

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Решение о вводе пошлины на вина из государств Североатлантического альянса еще не приняли, но в случае утверждения это ограничение станет запредельным для поставщиков. Об этом ТАСС заявил начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС России Максим Чмора.

Он напомнил, что на некоторые импортные вина планируют ввести пошлину в 200%. Чмора подчеркнул, что такой налог смогут заплатить только поставщики очень маржинальной продукции, к которой вряд ли можно отнести алкоголь.

«Мы понимаем, что эта пошлина будет носить, по сути, запретительный характер, поскольку такой размер пошлины - он относится к категории запретительных», - указал представитель ФТС.

Ранее экономист Максим Черниговский рассказал, что повышение акцизов на вино плохо скажется на всей винодельческой отрасли. По его подсчетам, продажи этого алкогольного напитка в 2024 году сократятся на 10-15%.

Алкоголь Россия Пошлины НАТО Вино
27 мая 2024, 19:09
«Вредные советы» Григория Остера потребовали изъять из продажи и уничтожить
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Прокуратура Каратузского района Красноярского края потребовала изъять из продажи и уничтожить книгу писателя Григория Остера «Вредные советы». Об этом сообщил журналист Антон Орехъ в своем Telegram-канале со ссылкой на материалы подписчиков.

Сборник детских стихов издательства АСТ обнаружили в одном из магазинов села Каратузское. Его руководство отказалось прокомментировать для Telegram-канала « Осторожно, новости » ситуацию и пообещало выяснить, как документ попал в Сеть.

Согласно опубликованному тексту, прокуратура выявила в произведении описания жестокости, физического и психологического насилия, а также антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику. При этом книга была выпущена без возрастной маркировки, как это требует законодательство.

«Рассмотреть вопрос об изъятии с прилавка магазина <…> книги Г. Остера „Вредные советы“ издательства АСТ и ее уничтожения», - говорится в документе.

«Вредные советы» - сборник ироничных стихотворений Григория Остера, вышедший в 1992 году. В нем автор дает шуточные советы детям - шалить, драться, жадничать, обманывать и грубить. Книга показывает, как смешно, нелепо и глупо выглядят эгоизм и бескультурье.

Книги Дети Россия Писатели Красноярский край
27 мая 2024, 17:52
Третий год на ПМЭФ будет работать Детская редакция фонда «Росконресс»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году будет работать Детская редакция фонда «Росконресс». Подростки возьмут интервью у ключевых спикеров, снимут репортажи и обзорные экскурсии на площадке ПМЭФ.

Детская студия будет работать на форуме в третий раз. Она станет центром взаимодействия двух поколений: первых лиц государства и молодежи.

По-юношески честно В прошлом году Детской редакции дали комментарии помощник президента России Максим Орешкин, заместитель председателя правительства страны Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, заслуженный тренер России Ирина Винер и другие известны личности. Материалы, выпущенные подростками, понравились не только молодежи, но и взрослым.

«Ракурс, с которого юные журналисты показывают происходящее на ПМЭФ, всегда оригинален и по-юношески честен», - отметили в пресс-службе «Росконгресса».

А для спикеров общение с молодыми представителями СМИ - возможность лучше понять новое поколение.

Новый ракурс Основатель Детской редакции фонда «Росконгресс» Ольга Трубачева отметила - нужно прикладывать усилия, чтобы взрослые и молодежь лучше друг друга понимали.

«Площадка ПМЭФ предоставляет уникальную возможность молодому поколению задать вопросы лидерам мнений, а взрослым лучше познакомиться с интересами подростков», - добавила она.

Ранее на официальном сайте ПМЭФ-2024 опубликовали полную деловую программу мероприятия. Главная тема в этом году: «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста».

Участие в форуме, ставшим площадкой, где собираются самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти, подтвердили почти 130 стран и территорий. Россия также направила приглашения представителям «Талибана»*.

* «Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация.

Молодежь Журналистика Россия Интервью Промышленность ПМЭФ-2024
27 мая 2024, 16:58
Определилась архитектура деловой программы «Здорового общества» на ПМЭФ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Архитектуру деловой программы экосистемы «Здоровое общество» на одноименном стенде на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года опубликовали на сайте системы. Стенд выполнят в формате единого цифрового пространства, которое объединит передовые технологии здравоохранения, достижения в области медицины, искусственного интеллекта и других областей.

В программу, в частности, войдет рассмотрение вопросов инноваций в развития медицинской науки, корпоративного здоровья, программ корпоративной социальной ответственности. Среди тем экспертных дискуссий - технологическое предпринимательство в медицине, экосистема красоты и здоровья, инновационные методики борьбы с раком легких, здоровое питание и БАДы.

Тема здоровья и здоровьесбережения - одно из ключевых направлений деловых мероприятий, которые организует фонд «Росконгресс», напомнила первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению фонда Анастасия Столкова.

«В рамках Петербургского международного экономического форума экосистема „Здоровое общество“ выступит организатором большой деловой программы, охватывающей актуальные темы здравоохранения. Также мы представим новое направление - „РК-Медицина“», - рассказала она.

По словам Столковой, новая структура будет способствовать продвижению российских медицинских технологий, медизделий и лекарств на рынки, в том числе зарубежные.

Экосистема также организует ряд сессий по темам здоровьесбережения, здравоохранения и биомедицинских технологий в рамках основной деловой программы ПМЭФ. На полях форума пройдет бизнес-завтрак «Ориентиры современного общества: курс на нравственную безопасность».

Здравоохранение Медицина Технологии Наука ПМЭФ-2024
27 мая 2024, 12:16
Тема встречи актуальна и значима. Путин поприветствовал участников ПМЭФ-2024
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир направил приветствие организаторам, участникам и гостям Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Тема встречи - «Основа многополярного мира - формирование новых точек роста» - весьма актуальна и значима, отметил глава государства. По его словам, все большая часть мирового сообщества выступает за построение демократической и справедливой системы международных отношений, главными принципами которой станут подлинное равноправие, учет интересов друг друга, уважение к цивилизованному и культурному многообразию народов и государств.

«Именно такие принципы лежат в основе деятельности БРИКС, в котором Россия председательствует в текущем году», - подчеркнул Путин.

История этого развивающегося объединения берет начало на ПМЭФ, состоявшемся в 2006 году. Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партерами, добавил президент. Страна также готова к совместной работе для решения социальных, экономических и научно-технологических задач современности.

В деловую программу ПМЭФ-2024 вошли четыре тематических блока. На мероприятии пройдут сессии на тему председательства России в СНГ и БРИКС.

Международные отношения Владимир Путин БРИКС ПМЭФ-2024

Новости по теме