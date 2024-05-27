Новую ввозную пошлину на вина из стран НАТО назвали запретительной

Он напомнил, что на некоторые импортные вина планируют ввести пошлину в 200%. Чмора подчеркнул, что такой налог смогут заплатить только поставщики очень маржинальной продукции, к которой вряд ли можно отнести алкоголь.

«Мы понимаем, что эта пошлина будет носить, по сути, запретительный характер, поскольку такой размер пошлины - он относится к категории запретительных», - указал представитель ФТС.

Ранее экономист Максим Черниговский рассказал, что повышение акцизов на вино плохо скажется на всей винодельческой отрасли. По его подсчетам, продажи этого алкогольного напитка в 2024 году сократятся на 10-15%.