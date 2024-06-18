18 июня 2024, 15:18

Новую верфь построят на Дальнем Востоке

РИА «Новости»
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На Дальнем Востоке появится новое судостроительное предприятие. Об этом на встрече с жителями региона заявил президент России Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«У нас активно развивается судостроительный кластер. Сделано в целом немало, но должно быть сделано еще больше», - подчеркнул глава государства.

В этой связи Путин указал на необходимость создания новых предприятий. Этот вопрос, по его словам, обсуждали с руководством Объединенной судостроительной корпорации.

«Пришли к выводу, что следующее предприятие будем создавать на Дальнем Востоке», - сказал президент, отметив, что для привлечения специалистов важно создавать необходимые условия.

Отдельно глава государства обратил внимание на программу дальневосточной ипотеки. Ее сохранят и будут поддерживать в существующем виде - под 2%.

«И мы ее расширяем, в том числе для участников СВО. Будем создавать привлекательные условия и для других специалистов», - добавил он.

Владимир Путин Дальний Восток
18 июня 2024, 12:43
Путин связал приток молодежи в Якутию с госпрограммами по Дальнему Востоку
РИА «Новости»
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В Якутию хлынул поток молодежи. Это связано с тем, что регион развился и стал более привлекательным, заявил на встрече с местными жителями президент России Владимир Путин. Его процитировало РИА «Новости».

«Миграционный приток за последнее время наблюдается молодых людей в этот регион. Это, в общем, приятно», - сказал глава государства.

Путин связал приток молодежи с развитием всего Дальнего Востока. Он заявил о росте привлекательности округа, повышении темпов роста по всем показателям. Президент объявил его развитие приоритетом работы государства до конца XXI века.

Рабочая поездка президента началась утром 18 июня. Путин прилетел в Якутск , встретился с главой региона Айсеном Николаевым, посетил выставку в креативном кластере «Квартал труда» и пообщался с участниками кадровых программ.

В ближайшие дни президент также посетит КНДР и Вьетнам, сообщили «Известия».

Якутия Молодежь Владимир Путин
18 июня 2024, 12:05
Путин рассказал об обсуждении с Силуановым строительства моста через Лену
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин обсуждал вопрос строительства моста через реку Лену с министром финансов Антоном Силуановым. Об этом разговоре глава государства рассказал на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым, сообщило РИА «Новости».

Во время презентации мастер-плана региональной столицы Николаев указал на необходимость возведения моста.

Это, по его словам, обеспечит Якутии прирост валового продукта на 3%, а также позволит снизить прямые затраты бюджета на 4,7 миллиарда рублей.

«Вчера говорил с Силуановым», - отметил Путин.

Также президент кивком поддержал Николаева в этом вопросе, отметило агентство.

В марте Путин поднимал вопрос о мосте через Лену на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России». Тогда глава государства заявил, что это даст импульс развитию инфраструктуры на северо-восток.

«В начале 2000-х план строительства моста казался не очень рациональным, поскольку тупиковое движение транспорта», - пояснил он.

Но сейчас ситуация изменилась, продолжил Путин, поэтому мост приобретает уже совсем другое звучание.

Якутия Владимир Путин
18 июня 2024, 11:45
Российский «Леруа Мерлен» сменит название
РИА «Новости»
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Российский «Леруа Мерлен» сменит название. Компания продолжит работу под неймингом «Лемана Про», сообщили в пресс-службе ретейлера.

«Ребрендинг будет осуществлен поэтапно, включая замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля», - указали в компании.

Дизайн сайта и приложения обещали поменять в ближайшее время. Все сделают в соответствии с фирменным стилем и логотипом.

Часть магазинов обновят до конца года. А полностью ребрендинг планируют завершить уже в 2025 году. В 2024 году с момента открытия первого магазина «Леруа Мерлен» в России исполняется 20 лет.

Недавно о ребрендинге сообщил Тинькофф Банк. Теперь кредитная организация называется Т-Банком. Из нейминга окончательно убрали упоминание об основателе Олеге Тинькове*, который уехал из России.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Россия Работа Магазины
18 июня 2024, 10:42
«Наш символ». Радионова предложила новый инструмент дипломатии для России
РИА «Новости»
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Белый медведь может стать таким же инструментом дипломатии для России, как панда для Китая. Такое мнение высказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью РИА «Новости».

«Белый медведь - самый умный, самый редкий, самый красивый хищник, самый крупный на суше. И наш символ. Многие страны ассоциируют Россию с мишкой, многие даже с белым», - рассказала она.

Глава Росприроднадзора добавила, что предложила президенту России Владимиру Путину организовать работу «медвежьих патрулей», которые бы обучали живущих в арктической зоне людей правильному поведению при встрече с краснокнижным хищником. По ее словам, за четыре года зафиксировали 25 случаев, когда эти животные выходили к человеку.

«Две ситуации недавно были у нас, оба раза людям удалось просто отпугнуть медведя. Вовремя приняв меры, можно вернуть зверя в естественную среду обитания», - поделилась Радионова.

Вчера в Якутии упитанный медведь-мародер пролез в инспекторский домик в парке «Ленские столбы». Любопытного зверя поймал объектив фотоловушки.

Дипломатия Медведи Россия Животные

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