Новую систему связи разработали для сотрудников полиции московского метро
Сотрудники УВД на Московском метрополитене получили возможность пользоваться новоой системой связи, объединяющей радиосети TETRA и APCO-25. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
В ведомстве заявили, что новая разработка позволит им оперативно взаимодействовать с наземными службами и другими подразделениями ГУ МВД Москвы. Это поможет быстрее реагировать на сигналы о преступлениях и происшествиях, а также на изменения оперативной обстановки.
Ранее стало известно о том, что московскую систему автоматизации мониторинга мер поддержки смогут тиражировать другие регионы.
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