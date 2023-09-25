Новую систему связи разработали для сотрудников полиции московского метро

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В ведомстве заявили, что новая разработка позволит им оперативно взаимодействовать с наземными службами и другими подразделениями ГУ МВД Москвы. Это поможет быстрее реагировать на сигналы о преступлениях и происшествиях, а также на изменения оперативной обстановки.

Ранее стало известно о том, что московскую систему автоматизации мониторинга мер поддержки смогут тиражировать другие регионы.

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