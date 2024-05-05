Новую модель Aurus Senat презентуют на инаугурации президента
На инаугурации президента Владимира Путина продемонстрируют новую версию автомобиля Aurus Senat, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Анонс передачи опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
По словам Мантурова, дальнейшая модернизация машин марки Aurus пройдет поэтапно - через два года и шесть лет.
«Следующий этап - 2026 год, когда появится более углубленная, измененная конструкция в целом самой платформы. Ну, а следующий этап - это 2030 год», - сказал он.
Министр подчеркнул, что рестайлинг автомобиля не приурочен к точным знаковым датам, обновление проводят в соответствии с сформированным графиком.
Церемония инаугурации президента состоится 7 мая. Перед присягой Владимир Путин проведет встречу с кабмином.