Новую мебель и оборудование для уроков информатики закупили школы в Дубне
Новую мебель закупили для компьютерных классов в школах Дубны. Старшеклассники высоко оценили современные эргономичные стулья и индивидуальные столы.
Временно исполняющий полномочия главы Дубны Максим Тихомиров согласился с высокой оценкой школьников. В этом году компьютерные стулья и индивидуальные столы закупили в школы № 7, № 10 и № 11 в Дубне. В двух учебных заведениях также провели ремонт в классах информатики и робототехники.
Тихомиров отметил, что родители школьников активно включились в работу по расстановке и правильному подведению розеток, чтобы ученикам было удобно заниматься на компьютерах, в классах и за партами.
«Работа сделана очень хорошо, качественно. Это пойдет и ребятам во благо. И видно уровень вовлеченности родителей в процесс образования детей», - сказал он.
Поставка оборудования для этих классов продолжается. До конца текущего года появятся не только новые компьютеры и ноутбуки, но также и интерактивные панели, доски, квадрокоптеры и дроны.
Более 17 миллионов рублей из разных финансовых источников ушло на закупку мебели, оборудования и ремонт.