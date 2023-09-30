Новую мебель и оборудование для уроков информатики закупили школы в Дубне

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Временно исполняющий полномочия главы Дубны Максим Тихомиров согласился с высокой оценкой школьников. В этом году компьютерные стулья и индивидуальные столы закупили в школы № 7, № 10 и № 11 в Дубне. В двух учебных заведениях также провели ремонт в классах информатики и робототехники.

Тихомиров отметил, что родители школьников активно включились в работу по расстановке и правильному подведению розеток, чтобы ученикам было удобно заниматься на компьютерах, в классах и за партами.

«Работа сделана очень хорошо, качественно. Это пойдет и ребятам во благо. И видно уровень вовлеченности родителей в процесс образования детей», - сказал он.

Поставка оборудования для этих классов продолжается. До конца текущего года появятся не только новые компьютеры и ноутбуки, но также и интерактивные панели, доски, квадрокоптеры и дроны.

Более 17 миллионов рублей из разных финансовых источников ушло на закупку мебели, оборудования и ремонт.